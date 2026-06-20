Marocco vs Haiti: anteprima dei Mondiali FIFA 2026 – Tutto quello che c'è da sapere

Marocco-Haiti si giocherà il 24 giugno 2026 alle 18:00 EST (22:00 GMT).

Anteprima della partita

Il Marocco può comunque qualificarsi anche perdendo, purché il Brasile batta la Scozia nell’altra gara. I nordafricani hanno mostrato solidità senza brillare: 1-1 col Brasile e vittoria di misura sulla Scozia grazie a Ismael Saibari, già a segno in entrambe le partite. Per Haiti si chiude un’avventura storica: prima volta nella fase finale dal 1974. Solo la Nuova Zelanda ha una classifica FIFA peggiore dell’83ª posizione haitiana, ma la squadra ha giocato con orgoglio, offrendo un raggio di speranza a un Paese in difficoltà.

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I giocatori chiave e l’allenatore del Marocco

Il Marocco è guidato da Mohamed Ouahbi, promosso in fretta alla nazionale maggiore dopo aver vinto il Mondiale Under 20 nel 2025. L’unico dubbio è l’attacco: Ouahbi deve scegliere tra il veterano En-Nesyri e il giovane El Kaabi.

Le novità sono i giovani Othmane Maamma e Yassir Zabiri, pronti a dare energia dalla panchina. Il pilastro resta il terzino del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, fondamentale in difesa e nelle ripartenze.

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I giocatori chiave e l’allenatore di Haiti

I punti fermi di Haiti sono il portiere veterano Johny Placide, il dinamico centrocampista Jean-Ricner Bellegarde, tra i pochi a salvarsi nella retrocessione dei Wolves, e la stella del Sunderland Wilson Isidor, minaccia offensiva grazie a velocità e tecnica. Attenzione anche all’ala 24enne di origine francese Ruben Providence, talento tecnico e abile nei duelli uno contro uno, formatosi tra PSG e Roma prima di trasferirsi in Olanda. Dal suo arrivo nel giugno 2024, il ct haitiano Sébastien Migné ha guidato una vera rinascita. Non ha mai visitato il Paese a causa dei disordini politici, ma ha comunque trasmesso alla squadra unità, fiducia e disciplina.

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Probabile formazione del Marocco

Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Probabile formazione Haiti

Placide; Arcus, Duverne, Ade, Delcroix, Esperience; Casimir, Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot.

La rosa del Marocco conta 26 giocatori.

Portieri: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Forze Armate Reali)

Difensori: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Marwane Saadane (Al-Fateh)

Centrocampisti: Samir El Mourabet (Strasburgo), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stoccarda), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Attaccanti: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasburgo), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Francoforte), Amine Sbai (Angers)

Ritirati: Nayef Aguerd (Marsiglia), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).

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La rosa di 26 giocatori di Haiti

Portieri: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).

Difensori: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Berna).

Centrocampisti: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).

Attaccanti: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferencvaros).

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Notizie sulle squadre e formazioni

Il Marocco è guidato da Mohamed Ouahbi. Al momento non sono segnalati infortuni o squalifiche, né è stata diffusa una probabile formazione. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d’inizio.

Haiti è guidato dall’allenatore Sebastien Migne. Anche per Haiti non ci sono conferme su infortuni o squalifiche e la probabile formazione sarà comunicata più avanti. Seguiranno aggiornamenti.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Il Marocco arriva ad Atlanta con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite. L’ultimo match è terminato 1-1 contro il Brasile ai Mondiali del 13 giugno, punto conquistato con una solida difesa. In precedenza aveva pareggiato 1-1 con la Norvegia in amichevole, poi vinto 4-0 sul Madagascar, 5-0 sul Burundi e 2-1 sul Paraguay. In queste cinque gare ha segnato 14 gol e subiti solo 2.

Haiti, invece, ha alternato una sconfitta per 1-0 con la Scozia (esordio ai Mondiali il 14 giugno) a un ko per 2-1 con il Perù in amichevole, quindi ha battuto 4-0 la Nuova Zelanda — il miglior risultato delle ultime cinque uscite. Un 1-1 con l’Islanda e un 0-1 contro la Tunisia chiudono il parziale: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

Storia degli scontri diretti

Nel database attuale non ci sono dati sugli scontri diretti tra Marocco e Haiti. Non sono stati forniti dati storici ufficiali relativi a questo incontro e qui non sono registrati precedenti incontri tra le due squadre.

Classifica

Nel Gruppo C, dopo la prima giornata, il Marocco è secondo e Haiti terzo.