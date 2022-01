Marocco-Malawi dove vederla: Sky o Discovery +? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MAROCCO-MALAWI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Messa alle spalle la fase a gironi, la Coppa d’Africa è giunta agli ottavi di finale. Tra le sedici nazionali che sono riuscite a spingersi fino alle sfide ad eliminazione diretta ci sono anche Marocco e Malawi che si affronteranno nella sesta delle otto gare che metteranno in palio il pass per i quarti.

Il Marocco è arrivato fino a questo punto del torneo dopo aver vinto il Gruppo C. La compagine guidata da Vahid Halilhodzic, dopo aver debuttato con una vittoria contro il Ghana per 1-0, nel suo secondo match ha regolato le Comore con un 2-0 per poi pareggiare la sua ultima gara di girone 2-2 contro il Gabon.

Il Malawi si è invece guadagnato un posto agli ottavi come migliore tra le terze dei gironi. ‘Le Fiamme’ hanno totalizzato quattro punti nel Gruppo B figli della sconfitta in apertura contro la Guinea (1-0), della vittoria per 2-1 contro lo Zimbabwe e del pareggio per 0-0 nella terza uscita contro il Senegal vincitore del girone.

La squadra che uscirà vincitrice da questo confronto, affronterà poi nei quarti una tra Costa d’Avorio ed Egitto.

Quello che andrà in scena sarà il settimo confronto tra le due rappresentative ed il bilancio complessivo sin qui sorride nettamente al Marocco in virtù delle quattro vittorie conseguite a fronte di due pareggi.

In questa pagina troverete tutte le informazioni relative a Marocco-Malawi: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in tv e streaming.

ORARIO MAROCCO-MALAWI

Marocco-Malawi, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa, si disputerà martedì 25 gennaio 2022 allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 20,00.

DOVE VEDERE MAROCCO-MALAWI IN TV

Il match che vedrà opposte Marocco e Malawi verrà trasmesso da Discovery +, l’emittente che si è assicurata di diritti di trasmissione della competizione. La gara sarà quindi visibile per gli abbonati sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o il alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Discovery + è visibile per coloro che hanno aderito all'offerta sul calcio di Tim Vision.

MAROCCO-MALAWI IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire Marocco-Malawi anche in diretta streaming su smartphone e tablet, attraverso l’apposita app, o ancora su laptop e pc semplicemente collegandosi a discoveryplus.com, ovvero il sito ufficiale della piattaforma.

Per chi ha sottoscritto l’abbonamento, Discovery + è inoltre disponibile anche su Amazon Prime Video Channels e TIMVISION.

PROBABILI FORMAZIONI MAROCCO-MALAWI

MAROCCO (4-5-1): Buonou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Masina; Tissoudali, Amallah, Amrabat, Louza, Boufal; El Kaabi.

MALAWI (3-4-1-2): Kakhobwe; Chirwa, Chembezi, Cholopi; Mhone, J. Banda, Idana, Madinga; P. Banda; Gabadinho, Muyaba.