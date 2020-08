Marocco, due giocatori positivi: l'Esercito fa sospendere la partita

I militari hanno ottenuto la sospensione di Widad Temara-KAC Kenitra (2ª serie marocchina): due elementi ospiti sono stati trovati positivi al COVID.

In si gioca. Anzi no. Perché il fantasma del COVID-19 aleggia ancora, proprio come in . Anche nel mondo del pallone. Tanto che a un certo punto, mentre si sta svolgendo una partita di calcio, può accadere che sia addirittura l'Esercito a interromperla.

È accaduto davvero, qualche giorno fa. In campo Widad Temara e KAC Kenitra, per la ventiquattresima giornata della seconda divisione locale, la Botola 2. Scontro delicato, perché sia i padroni di casa che gli ospiti devono ancora conquistare gli ultimi punti per la salvezza. Ma la gara non arriva alla conclusione. Anzi, non arriva nemmeno all'intervallo.

La motivazione ha a che fare proprio col COVID-19: due elementi del KAC Kenitra sono risultati positivi al virus nelle ore precedenti l'incontro, ma il club ha deciso di andare avanti per la propria strada, senza comunicarlo e senza portare all'inevitabile sospensione della partita.

Altre squadre

Così ci ha pensato l'Esercito locale, che al 23' della prima frazione ha fatto irruzione sul terreno di gioco mentre le due squadre si stavano dando battaglia. I militari sono andati a parlare con il direttore di gara e con i suoi assistenti, ottenendo la sospensione della partita.

Si tratta del primo episodio del genere da quando il pallone è tornato a rotolare in Marocco, ovvero dalla scorsa settimana. Primi calci, primi problemi. Anche per il Il Kenitra, che ora potrebbe andare incontro a una punizione.