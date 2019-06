Marocco-Costa d’Avorio dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Marocco e Costa d’Avorio si sfidano nella fase a gironi della Coppa d'Africa: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

e Costa d’Avorio, due tra le compagini più quotate di questa edizione della Coppa d’Africa, si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi del torneo.

Una sfida importante quella che mette di fronte i ‘Leoni dell’Atlante’ e gli ‘Elefanti’, visto che in palio ci sono punti che potrebbero risultare decisivi per la conquista del primo posto nel Gruppo D.

Il Marocco, che cerca quel trionfo nella competizione che insegue dal 1976, nella sua prima uscita è riuscito a superare in extremis la Namibia grazie ad un’autorete di Keimuine all’89’ ed ora cerca quell’affermazione che gli consentirebbe di issarsi da solo in vetta alla classifica del girone.

Stesso discorso per la Costa d’Avorio, che nel suo match d’esordio ha superato l’ostacolo grazie ad un goal di Jonathan Kodjia.

MAROCCO-COSTA D'AVORIO: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Marocco- DATA 28 giugno 2019, 19.00 DOVE Stadio Al Salam, Il Cairo ARBITRO Alioum Alioum (Camerun) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO MAROCCO-COSTA D'AVORIO

La partita della Coppa d'Africa 2019, Marocco Costa d'Avorio, si giocherà alle ore 19.00 italiane allo Stadio Al Salam, impianto della capitale Il Cairo.

Marocco-Costa d’Avorio verrà trasmessa in diretta e in esclusiva, così come tutta la Coppa d’Africa, da DAZN. La gara sarà quindi visibile su smart , attraverso la apposita app, ma anche su tutti gli altri televisori collegandovi un decoder Sky Q o ancora una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Altri dispositivi da poter utilizzare in alternativa sono Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La telecronaca dell’evento è stata affidata ad Edoardo Testoni.

DAZN, come di consueto, trasmetterà la gara in e Marocco-Costa d'Avorio potrà quindi essere seguita su vari dispositivi come pc, tablet o smartphone tramite l'app o collegandosi al sito.

Dopo il triplice fischio finale, sarà possibile rivedere il match o semplicemente gli highlights on demand.

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Saiss, Benatia, Dirar; Ait Bennasser, Bourabia; Boussoufa, Amrabat, Ziyech; En-Nesyri.

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Gbohouo; Aurier, Traoré, Kanon, Coulibaly; Kessie, Serey Dié, Seri; Pépé, Kodjia, Gradel.