Marocco - Calendario TV Mondiali FIFA 2026: dirette streaming, canali, calendario completo, date e orari delle partite

Trasmissioni TV della Coppa del Mondo FIFA 2026 del Marocco
Per seguirle dall'estero, usa una VPN: connettiti a un server marocchino e guardale in diretta su SNRT. La copertura completa è invece su beIN Sports.
Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Marocco?
In Marocco i diritti di trasmissione dei Mondiali FIFA 2026 sono condivisi tra il gigante della pay-TV beIN Sports e l’emittente pubblica SNRT.
Ecco come seguirlo:
📺 In chiaro
SNRT (Arryadia/Al Aoula): in quanto emittente pubblica, trasmetterà gratis le gare della nazionale marocchina, comprese quelle della fase a gironi contro Brasile, Scozia e Haiti.
beIN SPORTS News offrirà aggiornamenti continui e reazioni dal torneo.
📱 Streaming digitale e premium
beIN SPORTS MAX: detiene in esclusiva i diritti per la regione MENA e trasmette tutte le 104 partite in diretta via satellite e digitale. Con l’app beIN SPORTS CONNECT avrai accesso a dirette, commenti multilingue e analisi di studio.
TOD trasmetterà in diretta i Mondiali in Marocco, permettendo agli appassionati di seguire le partite in streaming.