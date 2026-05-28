Marocco - Calendario TV Mondiali FIFA 2026: dirette streaming, canali, calendario completo, date e orari delle partite

Trasmissioni TV della Coppa del Mondo FIFA 2026 del Marocco

Per seguirle dall'estero, usa una VPN: connettiti a un server marocchino e guardale in diretta su SNRT. La copertura completa è invece su beIN Sports.

Chi trasmetterà in TV la Coppa del Mondo FIFA 2026 in Marocco?

In Marocco i diritti di trasmissione dei Mondiali FIFA 2026 sono condivisi tra il gigante della pay-TV beIN Sports e l’emittente pubblica SNRT.

Ecco come seguirlo:

📺 In chiaro

SNRT (Arryadia/Al Aoula): in quanto emittente pubblica, trasmetterà gratis le gare della nazionale marocchina, comprese quelle della fase a gironi contro Brasile, Scozia e Haiti.

beIN SPORTS News offrirà aggiornamenti continui e reazioni dal torneo.

📱 Streaming digitale e premium

beIN SPORTS MAX: detiene in esclusiva i diritti per la regione MENA e trasmette tutte le 104 partite in diretta via satellite e digitale. Con l’app beIN SPORTS CONNECT avrai accesso a dirette, commenti multilingue e analisi di studio.

TOD trasmetterà in diretta i Mondiali in Marocco, permettendo agli appassionati di seguire le partite in streaming.