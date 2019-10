Marocco, Benatia lascia la Nazionale: "10 anni di gioie e dolori"

Dopo oltre dieci anni Medhi Benatia dice addio alla maglia del : l'annuncio è stato comunicato ieri sera in diretta a Bein Sport ed è stato confermato oggi dallo stesso ex difensore della sul proprio profilo Instagram.

Un emozionante saluto da parte del centrale difensivo classe '87, attualmente in all'Al Duhail, pubblicato sul proprio profilo sulle note di 'Bella ciao':

"Dopo più di 10 anni in Nazionale, ho provato gioie e dolori, ma ciò che ricordo con più piacere è l'amore del popolo marocchino. Voglio solo ringraziarvi per tutto, per tutte i messaggi ricevuti, arrivano dritti al mio cuore".