Marocco ai quarti con Regragui: arrivato dopo la possibilità Mazzarri

La Nazionale marocchina sta facendo la storia con un ct arrivato in estate dopo l'addio ad Halilhodžić: il sostituto sembrava poter essere Mazzarri.

Il Marocco è ai quarti di finale del Mondiale per la prima volta nella sua storia. Un traguardo senza precedenti, essenziale per la crescita del movimento. Che verrà raccontato per decenni alle generazioni future. Tra le migliori otto del pianeta, dopo aver cambiato commissario tecnico a poche settimane dall'inizio del torneo.

Vahid Halilhodžić, commissario tecnico del Marocco dal 2019 a metà 2022, aveva infatti lasciato la federazione dopo i problemi con il presidente della stessa. Per la terza volta in carriera, dopo aver portato una Nazionale ai Mondiali, è arrivato l'addio prima dell'inizio del torneo (in precedenza alla guida di Costa d'Avorio e Giappone).

Nella lista dei possibili sostituti, con l'imminente incarico di commissario tecnico al Mondiale 2022, c'era anche Walter Mazzarri. L'ex allenatore di Napoli e Inter, dopo aver incontrato il presidente federale marocchino Fawzi Lekjaa, non è però stato seleizonato come successore di Halilhodžić.

Il Marocco ha così guardato ad proprio campionato e in particolare a Walid Regragui, reduce dall'esperienza leggendaria come tecnico del Widad Casablanca vincitore della Champions League africana.

Nato in Francia, ma in Nazionale marocchina come giocatore sin dal 2001, il tecnico aveva già ricoperto il ruolo di vice nella rappresentativa un decennio prima (2012-2013).

Regragui ha richiamato in Nazionale sia Ziyech che Mazraoui, come noto esclusi da Halilhodžić in passato. Entrambi sono tra i giocatori fondamentali di un Marocco che sta facendo la storia del calcio africano ai Mondiali. Nel tentativo di essere l'unica a raggiungere le semifinali: il prossimo ostacolo si chiama Portogallo.

In quattro mesi il Marocco è passato dai dubbi sul nuovo commissario tecnico ad essere una delle otto potenze del calcio Mondiale. Dopo la possibilità Mazzarri e l'arrivo di un Regragui che riscrivendo la storia.