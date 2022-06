Mario Götze torna in Bundesliga: pronto a firmare con l’Eintracht Francoforte

Dopo due anni al PSV, l’ex talento di Dortmund e Bayern vestirà la maglia delle Adler: giocherà in Champions League.

Il calcio tedesco riabbraccia Mario Götze, dopo due anni trascorsi in Olanda, al PSV Eindhoven. Secondo quanto riporta ‘Sport1’, il fantasista ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco è in procinto di diventare un nuovo giocatore dell’Eintracht Francoforte.

Il classe 1992 nelle prossime ore dovrebbe firmare il suo nuovo contratto, una volta che arriverà l’ultimo ok dal Consiglio di Sorveglianza della squadra campione dell’Europa League, che l’anno prossimo giocherà in Champions League guardando tutti dalla prima fascia.

Le Adler dovrebbero versare nelle casse del PSV il prezzo della clausola, da circa 4-5 milioni di euro. Götze aveva un contratto fino al 2024 con il club olandese. Su di lui c’era anche l’interesse del Milan e del Benfica, la squadra in cui lavorerà Roger Schmidt, che lo aveva portato ad Eindhoven un paio di anni fa.

Per il match-winner della finale del Mondiale 2014 l’esperienza in Eredivisie si chiude con 18 goal e altrettanti assist in tutte le competizioni. In questa stagione ha vinto Coppa e Supercoppa d’Olanda.