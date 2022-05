Mario Fernandes sospende il contratto con il CSKA: "Voglio dedicarmi alla famiglia"

Mario Fernandes appende momentaneamente gli scarpini al chiodo. Il difensore classe 1990, brasiliano ma con passaporto russo, ha annunciato la decisione di sospendere il contratto con il CSKA Mosca a 31 anni per dedicarsi alla famiglia.

Il club russo, in cui Mario Fernandes milita da dieci stagioni - ovvero dal 2012, quando si trasferito in Russia dal Gremio - ha comunicato attraverso una nota ufficiale la volontà del calciatore di tornare in Brasile e stare accanto ai propri familiari.

Il club russo ha pubblicato una lunga lettera in cui Mario Fernandes ha spiegato ai tifosi la sua decisione e i motivi che lo hanno spinto a chiudere la carriera.

"Prima di tutto, vorrei ringraziare Dio per questi meravigliosi 10 anni trascorsi in Russia. Senza il suo aiuto, non sarei stato in grado di fare nulla qui. Il Signore mi ha dato forza in ogni allenamento, ogni partita e lo ringrazio per questo. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri amati tifosi per il loro grande rispetto nei miei confronti e il calore che mi hanno sempre dato. Mi hanno sempre sostenuto e dato ulteriori motivazioni per lavorare nei momenti belli e brutti.

Ma ultimamente sto provando tanta stanchezza accumulata e non riesco più dare tutto quello che ho sempre dato al CSKA negli anni scorsi. Gioco a calcio a livello professionistico da 13 anni, di cui 10 al CSKA. Ora è tempo di stare con la famiglia. Inoltre, come probabilmente già saprete, quest'anno nascerà mio figlio. Continuerò a seguire il CSKA. Ho incontrato il presidente Evgeny Lennorovich Giner e il direttore generale Roman Yuryevich Babaev, ho spiegato loro tutto ciò che penso e ho chiesto loro di permettermi di trascorrere del tempo con la mia famiglia in Brasile. Gli sono molto grato per il fatto che hanno valutato la mia richiesta con attenzione e hanno accettato di lasciarmi andare, trattandomi come con un figlio.

Dopo la partita con Rostov partirò per il Brasile. Il mio contratto sarà sospeso. Allo stesso tempo, se dopo un certo periodo mi renderò conto di avere ancora le motivazioni per giocare con il CSKA, tornerò e continuerò a giocare per il questo club.

Voglio sottolineare che lascio la Russia non a causa dei recenti avvenimenti e non a causa di un periodo difficile per la squadra. Ho sempre aiutato e aiuterò il nostro club in ogni modo possibile. Ringrazio il Signore per tutto quello che ha fatto per me portandomi in Russia, al CSKA. Il nostro club sarà sempre nel mio cuore!".

Il direttore generale del CSKA Mosca, Roman Babaev, ha commentato la decisione di Mario Fernandes:

"È una grave perdita per il club, ma non potevamo non assecondare la richiesta di Mario Fernandez. Ha dato tutto per la squadra per più di 10 anni, senza risparmiarsi mai. Ha prolungato due volte il contratto. Siamo riusciti a convincere Mario a non riflettere sulla decisione finale di ritirarsi e ora sospendere il contratto. Speriamo che dopo un breve riposo a Mario mancherà il calcio, la nostra famiglia e torni qui. Tuttavia, il club farà tutto il necessario per rafforzare la squadra nel ruolo di terzino destro".

I tifosi del CSKA saluteranno Mario Fernandes in occasione della sfida contro il Rostov: il club ha invitato tutti allo stadio per celebrare il classe 1990, alla decima stagione con la formazione russa. Il 31enne ha collezionato finora 10 goal e 46 assist in 328 presenze con la società di Mosca.