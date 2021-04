Mario Chessa come CR7: "E' il Cristiano Ronaldo della Serie D"

"Quando segno imito Cristiano, ma invece di dire 'siuu' io dico 'ajò'". 25 reti segnate, le stesse di Ronaldo, due mondi lontani col goal in comune.

In Italia c'è solo un giocatore che ha segnato gli stessi goal di Cristiano Ronaldo: si chiama Mario Chessa, gioca in Serie D e guarda caso il suo idolo è proprio CR7.

25 reti il portoghese, 25 reti l'attaccante della Castellanzese, autore di una tripletta in 12 minuti nell'ultima partita di campionato giocata contro il Chieri.

Nessun paragone, sia chiaro, ma fa specie che questi due mondi così distanti e differenti in qualche modo vengano a contatto. E spesso è proprio dalle categorie inferiori che iniziano i sogni, come quello di Messias.

"Chessa mi ha fatto brillare gli occhi, pur odiando sportivamente tutti i miei avversari. Per me è il Cristiano Ronaldo della categoria", ha dichiarato qualche settimana fa il tecnico del PDAHE.

Chessa è sardo, ha 28 anni ed è passato anche nelle giovanili dell'Atalanta per un breve periodo. Nelle ultime cinque stagioni si è consacrato come uno dei giocatori più forti della Serie D, raggiungendo sempre la doppia cifra in campionato.

Quest'anno, però, si è superato, polverizzando il suo record di 16 goal stagionali con la maglia della Castellanzese, capolista del Girone A della Serie D. Tre doppiette, due triplette e la maglia numero 7 sulle spalle, come il suo idolo Ronaldo.

"Quando segno lo imito - ha dichiarato in un'intervista a 'La Nuova Sardegna' - cercando di fare lo stesso tipo di esultanza, con la differenza che invece che dire “Siuuu” io dico sempre : ajò".

Chessa ha trovato la sua dimensione e sembrava aver rinunciato definitivamente al professionismo.

"In Lombardia ho messo su famiglia e ho un lavoro sicuro come operaio in un’azienda che produce schede elettroniche per luci a led, che mi permette di guardare al futuro con serenità. Perciò ho dovuto rinunciare alle offerte arrivate da club di Serie C".

Adesso in Serie C rischia di arrivarci proprio con la Castellanzese, dall'alto di uno score di 25 goal ancora in costante aggiornamento. Chissà se alla fine il calcio potrà diventare davvero il suo unico lavoro, proprio come il suo idolo CR7.