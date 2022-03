Marinelli al Torino: Maradona e Gascoigne, il rosso con la Juve e i 50 mila euro per tornare

Riavvolgendo il nastro, qualche rimpianto rimane. Quella tra il Torino e Carlos Marinelli poteva essere una grande storia d'amore, in cui le attese non sono state rispettate. Complici diversi fattori, legati sia al momento difficile attraversato dal club che al mix tra la discontinuità e un carattere sopra le righe, l'argentino non è riuscito a lasciare il segno nel club granata e nel calcio italiano.

Un'avventura iniziata quasi per caso, agli sgoccioli della finestra invernale del calciomercato del 2003. Quasi al fotofinish, il club granata conclude l'operazione con il Middlesbrough e si assicura il 21enne mancino, cresciuto tra Argentinos Juniors e Boca Juniors, proprio come il suo idolo Diego Armando Maradona, di cui ha tatuato il volto su un avambraccio.

Marinelli arriva sotto la Mole con la benedizione di una leggenda del calcio inglese Paul Gascoigne, che in passato ha rivelato un dettaglio molto curioso:

"Andavo al Riverside (lo stadio del Middlesbrough, ndr) solo per vedere giocare Marinelli".

Arrivato in Inghilterra per 1,5 milioni di sterline con la fama di 'nuovo Maradona' - un po' per il percorso e un po' per il fatto di essere argentino, mancino e dal carattere esuberante - il classe 1982 vive tre stagioni tra alti e bassi, totalizzato 50 presenze e 3 goal.

Marinelli riesce a guadagnarsi il posto in prima squadra grazie ad alcune prestazioni di livello, convincendo il manager Steve McClaren a puntare su di lui, prima di finire in panchina per un anno e mezzo e della nuova chance chiamata Torino.

In una stagione in cui naviga nelle brutte acque della bassa classifica, il club granata prova a pescare il jolly dal mazzo e punta sull'argentino del 'Boro'.

Marinelli debutta con la maglia del Toro alla prima occasione, all’Olimpico contro la Lazio la domenica dopo il suo arrivo. Grazie a quella personalità che lo ha sempre contraddistinto nel corso della sua carriera, l'argentino si presenta subito nel migliore dei modi al suo nuovo pubblico, che ripone in lui le speranze di salvezza.

Dopo aver sbagliato il primo pallone, infila una serie di giocate buone che animano il pubblico di fede granata. L'ex Middlesbrough trova già alla prima occasione il primo assist: al 71’, pennella un sinistro perfetto per Ferrante che, di testa, fa 1-1. È Peruzzi a negare un esordio da favola di Marinelli col Toro: a pochi secondi dal triplice fischio, il 21enne salta Stam e con il sinistro calcia verso la porta, trovando l'opposizione dell'estremo difensore della Lazio.

Una settimana più tardi arriva l'esordio sotto la Maratona. Nella sfida contro il Modena, uno scontro diretto per non retrocedere, Renzo Ulivieri decide di far accomodare inizialmente in panchina il numero 19, per poi inserirlo nel secondo tempo. E proprio come contro la Lazio, c'è ancora la firma di Marinelli sul goal del Toro: la serpentina dell'argentino, che salta tre avversari, termina con l'assist a Vergassola, che fa 1-1 con un pallonetto.

I tifosi del Torino sono già innamorati dell'argentino, che in due spezzoni di partita ha fatto vedere lampi della sua classe e di quel mancino molto educato.

La situazione in casa granata precipita, con le sconfitte e la contestazione dei tifosi. In panchina, la coppia Zaccarelli-Ferri sostituisce Ulivieri. Il derby è l'occasione giusta per rialzare la testa e scuotere un ambiente molto deluso.

La Juventus va in vantaggio nel primo tempo con un autogol, ma il Toro non molla. Marinelli lotta e non si arrende, sfiorando la rete con una conclusione che termina di pochissimo lontana dal palo. Gli animi si accendono e il Torino finisce in inferiorità numerica, nove contro dieci.

In quello momento cambia per sempre la storia tra il club granata e Carlos Marinelli. L'argentino appoggia una mano sulla spalla dell'arbitro De Santis, nel tentativo di chiedere spiegazioni per una decisione a suo modo di vedere errata. Il direttore di gara non ci pensa due volte ed estrae il cartellino rosso.

La decisione spiazza il numero 19, che esce sconsolato scuotendo la testa e con un sorriso amaro: è la fine della sua avventura in granata.

Da lì in avanti non giocherà praticamente più, totalizzando 7 presenze nella seconda parte di campionato. La retrocessione in Serie B del Torino e la richiesta del calciatore di 50 mila euro in più per accettare il declassamento cambiano i piani della coppia Cimminelli-Romero, che non riscattano Marinelli. L'argentino fa ritorno al Middlesbrough, dove resterà pochi mesi, fino alla risoluzione del contratto con il ‘Boro’ firmata a novembre.

Marinelli decide di tornare a casa e firma per il Boca Juniors. A Buenos Aires litiga prima con Carlos Bianchi e poi col suo sostituto Miguel Angel Brindisi, prima di trasferirsi al Racing Avellaneda.

A gennaio 2005 arriva l'inaspettato colpo di scena. Carlos Marinelli paga di tasca sua 30 mila euro, versati nelle casse del club argentino, per liberarsi dal Racing e firmare un contratto da 80 mila euro per sei mesi con il Torino.

Il classe 1982 forma una coppia da sogno con Pinga e si prepara a infiammare il pubblico granata, che lo attende con trepidazione. La passerella in occasione della sfida tra gli uomini di Ezio Rossi e la Ternana - in attesa del transfer - conferma le grandi aspettative nei confronti dell'argentino, che però non riesce a prendersi il Toro nemmeno al secondo tentativo.

All'esordio, contro il Verona, viene espulso per una gomitata su Guarente. Rossi decide di non utilizzarlo in coppia con Pinga per una questione di equilibri, con i due che si alternano. Contro il Pescara, alla prima da titolare del Marinelli-bis, Carlos trova su calcio di rigore l'unico goal della sua seconda esperienza in granata. L'addio di Rossi e il ritorno di Zaccarelli in panchina completa il quadro, con Marinelli che sarà relegato costantemente in panchina.

La seconda avventura in granata termina con 16 presenze e il solo goal al Pescara. Troppo pochi rispetto alle attese. A fine stagione il Torino fallisce e viene acquistano da Urbano Cairo, che nell'estate 2005 deve ricostruire la squadra.

Marinelli dà la sua disponibilità al nuovo proprietario, ma quando viene depositato il nuovo contratto club e calciatore scoprono che il suo agente lo aveva fatto tesserare da una società dilettantistica argentina. Il classe 1982 deve aspettare gennaio 2006 per tornare in campo: la chiamata del Toro non arriverà, ma sarà il Braga a convincerlo a sposare la causa.

La carriera di Marinelli proseguirà tra MLS, Sudamerica, Europa e nuovamente Sudamerica. L'argentino veste la maglia del Kansas City per due stagioni, tra il 2007 e il 2008, prima di volare in Colombia per giocare con i Millonarios. Poi una parentesi in patria, all'Aldosivi, prima di una nuova avventura di pochi mesi, di appena sei mesi, con la maglia del Gyor, in Ungheria. Appenderà gli scarpini al chiodo dopo quattro anni all'Unversidad San Martin, in Perù.

Quella tra il Torino e Carlos Marinelli resta una storia senza lieto fine ma con tanti rimpianti. L'argentino ha mostrato qualche sprazzo della sua grande classe e di quel mancino incredibile, ma non è riuscito a prendere in mano una squadra in difficoltà e scrivere la storia del club granata.