Marica 'beccato' con l'amante: il marito di lei lo filma in hotel

L'ex attaccante dello Schalke 04, dello Stoccarda e della nazionale rumena è al centro delle cronache di gossip nel suo paese.

Ciprian Marica è sempre stato abituato a fare notizia per i suoi goal, dalla Romania allo Donetsk, passando per lo 04 e lo in . Questa volta però il suo nome è al centro delle cronache di gossip e non solo.

Il sito rumeno 'Ziar de Cluj' ha infatti diffuso un video in cui l'ex attaccante, ormai fermo da quattro anni (nonostante sia classe 1985), viene trovato in hotel con l'amante Ana Muntean... dal marito di lei, Florin Muntean. I due sono una coppia nota in Romania, essendo lui il figlio del proprietario della Transgaz, azienda che si occupa del trasporto dei gas naturali nel paese, e Marica era un amico di famiglia.

Il video risale ad agosto e mostra il momento in cui il 'tradito' bussa alla porta del Grand Hotel di Cluj-Napoca. Marica apre la porta con addosso solo una salvietta. Il marito chiede di entrare, mentre l'ex attaccante gli chiede di smettere di girare il video e di parlare soltanto.

Florin Muntean, invece, afferma di averli monitorati per 4 ore prima di salire in camera, e chiede di poter parlare con Ana, che poco dopo esce dalla sua camera. Il marito dà poi dell'ipocrita alla moglie, mentre Marica rimane a guardare, mentre le riprese continuano, prima del saluto finale del marito tradito, che se ne va.