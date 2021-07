Marega riparte dall’Al-Hilal: “Volevo una nuova esperienza e vivere in un paese islamico”

Una lunga parentesi in Portogallo, dove ha vestito le maglie di Maritimo, Vitoria Guimaraes e soprattutto Porto ed ora, a 30 anni una scelta di vita che l’ha portato lontano dal calcio europeo.

Moussa Marega, dopo aver vinto due campionati lusitani, una Coppa ed una Supercoppa di Portogallo e aver segnato tanto con la maglia dei Dragoes ed essersi tolto soddisfazioni importanti anche in Champions League, ha deciso di ripartire dall’Arabia Saudita e dall’Al-Hilal.

A spiegare i motivi della sua scelta è stato lo stesso attaccante maliano attraverso i canali ufficiali del suo nuovo club.

“Sono stato un anno e mezzo al Maritimo, dove è iniziata la mia avventura in Portogallo. Poi sono andato al Porto ed ho vissuto dei bei momenti in un grande club. Ho avuto un grande allenatore, Sergio Conceiçao, con il quale ho imparato tante cose e al quale devo molto. E’ il miglior tecnico che ho avuto fin qui, oltre che uno dei migliori d’Europa. Al Porto ho vissuto cinque anni magnifici, ma volevo fare una nuova esperienza, volevo cambiare vita e continente. Io e la mia famiglia volevamo vivere altrove, soprattutto in un paese islamico”.