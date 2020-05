Marcus Thuram segna e omaggia George Floyd: esultanza in ginocchio

Autore di due reti in Borussia Monchengladbach-Union Berlino, Marcus Thuram ha ricordato George Floyd, l'afroamericano ucciso negli scorsi giorni.

"I can't breathe", non riesco a respirare. E quel ginocchio del poliziotto Derek Chauvin fisso sul suo collo, immagine che negli ultimi giorni ha fatto il giro del mondo e provocato l'inferno a Minneapolis. Ma George Floyd non è stato dimenticato. Nemmeno dal mondo del calcio.

Dopo l'americano McKennie, che ieri ha voluto omaggiare l'afroamericano ucciso nei giorni scorsi sulla propria fascia di capitano dello 04, oggi è toccato a Marcus Thuram. Autore di una doppietta nel 4-1 inflitto dal Monchengladbach all'Union Berlino, ma soprattutto di un gesto che vale più di mille parole.

Una volta andato a segno per la prima volta, Thuram ha esultato inginocchiandosi a terra con un solo ginocchio. E, dunque, richiamando alla mente la brutalità della scena che negli scorsi giorni ha scioccato il mondo.

"Non servono spiegazioni", ha scritto il Gladbach sul proprio profilo Twitter, postando la foto di Thuram in ginocchio. Non ne servono davvero.