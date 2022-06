Marcos Antonio alla Lazio: domani visite mediche e firma con i biancocelesti

Il centrocampista brasiliano arriva alla Lazio per 10 milioni di euro: manca solo l'ufficialità, lunedì sarà a Roma per le visite mediche.

La Lazio sferra il primo colpo di mercato della sessione estiva. Si tratta di Marcos Antonio, centrocampista classe 2000 in forza allo Shakhtar Donetsk.

L'accordo con il club ucraino è stato trovato da tempo, sulla base di 10 milioni di euro di cui 8 di parte fissa e 2 legati ai bonus. Nella giornata di domani, il brasiliano è atteso a Roma per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club di Lotito.

Ormai non ci sono più dubbi, per una trattativa in dirittura d’arrivo da diversi giorni e che domani avrà la sua fumata bianca. Una conferma arriva proprio dal giocatore, che su Instagram ha postato una storia in cui certifica la sua partenza verso Roma.

In Ucraina dal 2019, con la maglia dello Shakhtar Marcos Antonio ha collezionato 69 presenze e 8 goal, vincendo 2 campionati, 1 coppa d’Ucraina e 1 Supercoppa.

Con questo innesto, Sarri avrà il centrocampista di qualità ed equilibrio di cui necessita la sua linea mediana. Un colpo necessario, a maggior ragione dopo l’addio di Lucas Leiva.