Marco Motta dall'Indonesia: "Qui pensano di portare su un'isola chi ha il Coronavirus"

Dopo aver giocato per 10 anni in , vestendo le maglie di 8 club diversi tra cui e , Marco Motta ha scelto di ripartire dall'Indonesia. A gennaio ha firmato con il Persija Jakarta, club della capitale.

Anche nel paese del sud-est asiatico il Coronavirus ha colpito, fermando il campionato. A 'Gianlucadimarzio.com', Motta ha raccontato come il paese sta vivendo la situazione.

L'articolo prosegue qui sotto

“Il governo sta pensando di portare i contagiati sull’isola di Galang, nel nord. È previsto uno stanziamento di fondi per creare lì una struttura, isolando il virus”.

Il classe 1986 è anche il testimonial della campagna contro il Coronavirus del suo club, lanciata su Instagram.

Un post condiviso da Persija Jakarta (@persijajkt) in data: 16 Mar 2020 alle ore 7:48 PDT

Il suo pensiero sul tema, come ha raccontato, va sempre alla Lombardia, alla Brianza e alla provincia di Bergamo. Ai posti dove è nato e cresciuto.

“Ho lì i miei familiari, gli amici. Per fortuna stanno bene, ma intorno a loro so bene cosa sta succedendo. Vedere che è una città fantasma fa malissimo. Sono fortunato, perché qui per ora l’emergenza è lieve”.