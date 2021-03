Marco Motta in goal in Indonesia: prima rete con il Persija Jakarta

L’ex difensore di Roma e Juventus, Marco Motta, ha realizzato il suo primo goal con il Persija Jakarta. Ha segnato di testa contro il Borneo.

Quella di Marco Motta è una lunga carriera fatta di tantissima Serie A, tanto Azzurro, visto che ha vestito le maglie di tutte le Nazionali giovanili fino ad arrivare a quella maggiore, e qualche esperienza che lo sta portando ad essere un vero e proprio giramondo del calcio.

Dopo le avventure in Inghilterra con Watford e Charlton, in Spagna con l’Almeria e a Cipro con l’Omonia Nicosia, l’ex difensore di Atalanta, Roma e Juventus (solo per citare alcune delle sue tappe italiane) dal gennaio 2020 sta vivendo una nuova parentesi in Indonesia .

A quasi 35 anni è infatti uno degli uomini di punta del Persija Jakarta e recentemente si è tolto una soddisfazione importante: quella del primo goal con la sua nuova squadra.

L’ha realizzato di testa sugli sviluppi di un corner nel corso del recupero del primo tempo di una sfida di Menpora Cup che ha visto il suo Persija imporsi per 4-0 sul campo del Borneo.

Motta non ha festeggiato la sua rete solo in campo, ma anche sui social network, visto che subito dopo il triplice fischio finale ha postato sul suo profilo Instagram in immagine della sua esultanza.