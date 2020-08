Ora è ufficiale: Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Torino

L'ex allenatore di Sampdoria e Milan firma un contratto con i granata: accordo fino al 30 giugno 2022.

E' ufficialmente finito il periodo da disoccupato per Marco Giampaolo, scelto da Urbano Cairo come nuova guida del dopo le parentesi targate Walter Mazzarri e Moreno Longo.

Il club granata ha dato l'annuncio della fumata bianca: accordo trovato per un contratto della durata di due anni, valido fino al 30 giugno 2022.

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra al signor Marco Giampaolo. Il tecnico ha firmato un contratto biennale".

Anche se nella nota non è specificato, nel contratto dovrebbe essere presente l'opzione di rinnovo per il terzo anno, ipotesi emersa con forza nelle scorse ore.

Giampaolo dovrà riscattare i mesi negativi trascorsi al , decisivi per l'esonero a pochi mesi di distanza dalla nomina in rossonero. Con la speranza di ripetere gli ottimi risultati raggiunti in precedenza al timone della .

Il tecnico ha rilasciato le prime parole da allenatore granata al sito ufficiale del club.