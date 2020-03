Marcio Amoroso, l'ultimo capocannoniere brasiliano della A: 'merito' di Calori

Re dei bomber nel '99, Amoroso era un concentrato di qualità e indolenza. Calori: "Voleva tornare in Brasile, lo alzai di peso e da lì partì tutto".

Quiz al volo: chi è l'ultimo capocannoniere brasiliano della nostra ? Risposta apparentemente semplice: Ronaldo, magari Adriano. E invece no: Marcio Amoroso, l'ex attaccante dell' , ma anche del e del . Re dei bomber, ormai più di 20 anni fa, nel campionato delle Sette Sorelle.

In quegli anni l'Udinese di Amoroso non appartiene all'élite come la , il Milan, l' , la , la , il Parma e la . Le Sette Sorelle di fine Novanta, appunto. Eppure, nel 1998/99 si presenta ai nastri di partenza da rivelazione dell'annata precedente, chiusa incredibilmente al terzo posto dietro alla Juventus e all'Inter. Solo il regolamento dell'epoca, che promuove solo le prime due, esclude i friulani dalla prima, storica partecipazione alla .

Alberto Zaccheroni non c'è più: se n'è andato al Milan assieme a Thomas Helveg e, soprattutto, a Oliver Bierhoff, capocannoniere in carica con 27 reti. Amoroso sì, c'è ancora. Ma al proprio fianco ora ha il Pampa Sosa, semisconosciuto centravanti argentino pescato nel Gimnasia La Plata, e in panchina ecco Francesco Guidolin, arrivato dal Vicenza dei miracoli. Nella stagione precedente, poi, Marcio di goal ne ha messi a segno appena 5. Pochi. Pochissimi, per uno nel giro della Nazionale brasiliana.

Che per lui potrebbe essere una stagione da ricordare, però, si capisce già dalle prime giornate: una rete all'esordio contro la , un altro paio a , ancora due contro la neopromossa . Rieccolo, l'Amoroso capace di mantenere medie realizzative altissime sia in che in , ma fin lì costretto a sacrificare la propria vena per far spazio all'ariete Bierhoff.

Alla fine, le realizzazioni complessive di Amoroso in campionato saranno 22. Una sola in più rispetto a Gabriel Batistuta, uomo simbolo della Fiorentina che, con Giovanni Trapattoni in panchina, arriva a sognare concretamente lo Scudetto fino all'arrivo della primavera. Altre due il brasiliano le mette a segno in Coppa : percorso concluso ai quarti di finale contro il Parma.

Quell'Udinese, alla fine, chiude il campionato al sesto posto assieme a Roma e Juventus. E si guadagna nuovamente il diritto di disputare la Coppa UEFA grazie a un doppio spareggio contro la Juventus: 0-0 al Friuli, 1-1 al Delle Alpi. Friulani in Europa, Signora costretta a ripartire addirittura dall'Intertoto.

Ma come è nata la strepitosa stagione di Amoroso? A raccontarlo a 'Sportitalia', un annetto e mezzo fa, è stato il suo ex capitano Alessandro Calori. Con un retroscena piuttosto gustoso:

"Si vedeva che era un campione, però era un po' indolente. Giocavamo con la Fiorentina e lui mi disse: 'Sandro, ti devo parlare: io lunedì vado via: me ne torno con mia moglie in Brasile'. Non l'ho fatto nemmeno finire e l'ho letteralmente alzato di peso, dicendogli: 'Se oggi non ci fai vincere la partita ti ci porto io in Brasile'. Lui era scuro di pelle, ma è diventato bianco... In quella partita ha segnato due goal. E da lì è diventato capocannoniere".

Altro episodio da raccontare: ve lo immaginate Guidolin e la moglie che cenano con addosso la maglia di Amoroso? Bene: accadde veramente in quel 1998/99, in una serata a quattro, serena, senza pensieri, a casa dell'allora tecnico bianconero. Lui aveva quella del Brasile, lei quella dell'Udinese. Invitarono il brasiliano e consorte vestiti così e così trascorsero le ore seguenti.

Numeri alla mano, la terza e ultima in Friuli rimane la miglior stagione italiana di Amoroso. Le due stagioni di Parma, la prima delle quali a formare una coppia dal potenziale devastante con Hernan Crespo, si riveleranno sorprendentemente un flop: appena 11 reti totali. Benissimo invece al , con tanto di titolo tedesco e Coppa UEFA persa solo in finale contro il a Rotterdam. Quindi la comparsata al Milan, una spruzzata di Grecia, la chiusura in patria.

Le stagioni più belle di Amoroso, però, sono e rimangono quelle di Udine. Il terzo posto del '98, il titolo di re dei bomber conquistato 12 mesi più tardi. L'ultimo capocannoniere brasiliano della Serie A resta lui, folletto rapido, difficilissimo da leggere, indolente quanto mortale con la porta davanti a sé. Più di 20 anni dopo, tra ricordi e nostalgia, c'è ancora del Marcio a Udine.