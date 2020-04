Marchisio sullo Scudetto: "La Juventus non lo accetterebbe"

Claudio Marchisio tira le orecchie all'ex compagno di squadra Paul Pogba: "Doveva rimanere alla Juventus, mi auguro che possa tornare un giorno".

La carriera di Claudio Marchisio è ufficialmente finita lo scorso 3 ottobre 2019 con l'annuncio del ritiro dal calcio giocato, decisione presa a causa dei troppi guai fisici che lo hanno costretto per un lungo periodo a giocare in condizioni al limite della sopportazione del dolore.

L'ex centrocampista della ha parlato ai microfoni di 'Sportmediaset' facendo il punto sulla situazione di incertezza che sta attraversando il calcio italiano, in una sorta di limbo tra la ripartenza del campionato e la definitiva interruzione.

"Scudetto? Credo che i giocatori della Juventus sarebbero i primi a non accettarlo, come credo che qualsiasi sportivo non debba accettare una situazione del genere. Se non si dovesse ripartire bisognerà trovare, tramite le federazioni, come portare avanti questa situazione: quindi non assegnare lo Scudetto e vedere quali squadre andranno in Europa".

"Non voglio entrare in polemica perché Lotito è favorevole, ma credo che sia una cosa che non stia né in cielo né in terra: un campionato, se deve essere finito, non riguarda due squadre ma anche le altre".

Molte riserve sulla scelta dell'ex compagno di squadra Paul Pogba di lasciare i bianconeri nel 2016 per tornare in al .

"L'anno scorso ho avuto l'occasione di incontrarlo in un evento privato e gli tirai le orecchie per dirgli 'cosa sei andato a fare a Manchester? Dovevi rimanere alla oppure fare un'altra scelta'. Ora come ora sono cambiati gli interpreti a centrocampo della Juventus e mi auguro un ritorno di Paul perché farebbe bene a tutti e due".

La presenza di Ronaldo rappresenta allo stesso tempo anche un rimpianto per non aver avuto la possibilità di giocarci insieme.

"L'ho avuto tante volte da avversario e ha sempre dimostrato di essere tra i più grandi della storia. Da juventino posso dire di essere estremamente felice di vederlo con questi colori. Il fatto che non abbia potuto giocare con lui è sicuramente una cosa che dispiace. Dybala? Negli ultimi anni ha avuto alti e bassi ma è giusto che ogni tanto stesse fuori per mancanza di grandi prestazioni, dall'altra parte è uno di quelli che inventa il gioco del calcio, è uno spettacolo vederlo ed è compito dell'allenatore farlo rendere al meglio".

Il nuovo Marchisio è un interista, Nicolò Barella.