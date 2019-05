Marchisio rende omaggio a De Rossi: "Alcune bandiere continuano a sventolare"

Anche Claudio Marchisio, per anni compagno di Nazionale di De Rossi, ha voluto omaggiare il capitano della Roma: "Sei grande amico mio".

L'addio alla Roma di Daniele De Rossi, che dovrebbe comunque continuare a giocare, ha lasciato il mondo del calcio con un mix di sensazioni: stordimento, tristezza e chi più ne ha più ne metta. E Claudio Marchisio, quasi sempre avversario ma a volte compagno di DDR, non fa eccezione.

Come tanti protagonisti del mondo del calcio, anche l'ex centrocampista della , oggi allo ma lontano dai campi per un infortunio, ha voluto lasciare il proprio ricordo tramite i social network. Lo ha fatto con un messaggio non troppo lungo ma toccante nei confronti di De Rossi, con il quale ha condiviso più di un ritiro con la Nazionale italiana.

"Qualcuno dice che è nella natura delle cose, quello che so è che anche quando il vento cessa o cambia direzione, alcune bandiere continuano a sventolare alte e orgogliose, perché l'amore che hanno dato e ricevuto e i legami che hanno creato, sono una forza inesauribile. Sei grande amico mio".

A conclusione del messaggio, un cuore giallo e un altro rosso: i colori della . La maglia che Marchisio non ha mai vissuto, ma che in questo momento così particolare e delicato è diventata un po' anche sua.

Come immagine del post, invece, un'esultanza con De Rossi con la maglia dell' : si riferisce alla sfida inaugurale di 2014 contro l' , match vinto per 2-1 grazie anche a una rete dello stesso Marchisio. Quell'Italia sarebbe poi uscita malamente ai gironi. Ma rimane un bel momento.