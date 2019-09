Marchisio, occasione di lusso: tante offerte per lui, ma nessuna scelta affrettata

Claudio Marchisio, terminata l'avventura con lo Zenit di San Pietroburgo, si appresta a ripartire. E, intanto, le offerte abbondano.

Un giorno associato al , un altro a Flamengo e Glasgow . Settimane importanti pronte a delineare la prossima avventura di Claudio Marchisio, chiamato a ripartire dopo una stagione trascorsa in a difendere i colori dello di San Pietroburgo. Il tutto, per non perdere le buone abitudini, conquistando l'ennesimo trofeo. Il tutto, per non perdere le buone abitudini, proponendo prove di livello.

E ora, mettendo nel mirino un'occasione extra lusso, non è un caso che diverse società abbiano bussato alla porta del Principino. Il quale, però, non vuole prendere decisioni affrettate. Da qui, ad esempio, il cortese "no, grazie" rifilato al gruppo Suning, che avrebbe voluto portarlo in . Chiamatele, se volete, questioni di cuore: juventino.

Sempre rimanendo in Asia, ma spostandosi in , intermediari legati al mercato locale starebbero valutando l'umore dell'ex numero 8 bianconero, affascinato dalla cultura nipponica. Insomma, si vedrà.

Restano, più di ogni altra cosa, le qualità del 33enne centrocampista torinese. Un profilo duttile e raro da scovare, a maggior ragione considerando l'opportunità di poterlo tesserare senza spendere soldi per rilevarne il cartellino. Proprio per questo motivo il cellulare di Marchisio squilla ininterrottamente, a ogni ora del giorno e della notte.

Spazio, intanto, alla condizione atletica. All'insegna della massima professionalità, il mediano piemontese ha dedicato tutta l'estate al duro lavoro dopo l'operazione al ginocchio destro.

Nessuna possibilità, invece, di rivedere Marchisio in serie A con un'altra maglia: