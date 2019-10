Marchisio ammette: "Mi volevano le due squadre di Manchester ed il Chelsea"

Claudio Marchisio ha da poco annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Si è raccontato ai microfoni del 'Daily Mail' e, dopo aver parlato di Ramsey e Pogba, ha raccontato anche un retroscena di mercato, legato alla Premier League, di qualche anno fa.

"Il ritmo e la fisicità delle partite mi ha sempre affascinato, c'è stato dell'interesse da parte delle due squadre di Manchester e del ma la è sempre stata la mia priorità per cui non sono mai partite delle reali trattative".

E sempre in Premier League, Marchisio ha guardato con attenzione nel corso della sua carriera per seguire le gesta di due centrocampisti molto simili a lui.

Marchisio infine non esclude un possibile ruolo da allenatore nei prossimi anni.

"Non escludo nulla ma per il momento non ho deciso cosa farò nella mia vita".