Marchisio lancia l'allarme: "Analogie con la Juve di Delneri, è l'anno zero"

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, difende i calciatori bianconeri: "Sento spesso che la rosa bianconera è scarsa, ma non è così".

La Juventus va a caccia del riscatto nella sfida di questa sera all'Allianz Stadium contro lo Zenit. Reduci da due sconfitte di fila in campionato contro il Sassuolo in casa e al 'Bentegodi' di Verona con l'Hellas, i bianconeri vogliono rialzare immediatamente la testa e ipotecare il passaggio del turno e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

"Forse questo è davvero l’anno zero, che servirà a capire dove può arrivare questa Juve".

Claudio Marchisio, doppio ex della sfida, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del momento negativo che sta attraversando la squadra di Massimiliano Allegri.

"La Juve ha cambiato tanto negli ultimi anni e ha perso il suo DNA, che significa lottare su ogni pallone, non arrendersi mai - ha aggiunto l'ex centrocampista -. Non ricordo tante Juve del passato che giocassero bene, ma erano tutte schiacciasassi".

Marchisio difende l'organico della Juventus dagli attacchi ricevuti nelle ultime settimane:

"Sento dire spesso che la rosa bianconera è scarsa, ma non è affatto così. Ci sono campioni europei e altri che giocano in nazionali importanti. In tanti possono dare la scossa".

Per il classe 1986 questa Juventus non somiglia molto a quella 2015/2016, sempre con Massimiliano Allegri in panchina: