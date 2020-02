Marchisio innamorato di Klopp: "Speravo arrivasse alla Juventus"

Claudio Marchisio vota Maurizio Sarri. L'ex centrocampista della lo ha spiegato nella chiacchierata con Diletta Leotta a 'Linea Diletta', programma di DAZN, e lo ribadisce a 'Sportweek', inserto del sabato della Gazzetta dello Sport. Pure qui, con un paio di concetti da tenere a mente: il tempo e la pazienza.

"Non si può pretendere di cambiare il gioco e la mentalità in così poco tempo. L'infortunio di Chiellini è stato penalizzante perché Giorgio trasmette quel carattere e quell'identità che alla sono mancate. Ci sono più campanelli d'allarme rispetto agli anni passati, la squadra subisce di più ed è meno solida. Bisogna fare attenzione perché e non mollano".