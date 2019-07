Marchisio, il messaggio per Boniperti... e la Juventus: "Il sogno della mia vita"

In casa non è solo il giorno del ritorno di Gigi Buffon, che sta sostenendo le visite mediche e che firmerà con la Vecchia Signora un contratto della durata di un anno. E' anche il giorno del compleanno di Giampiero Boniperti, storico giocatore prima e presidente dopo del club piemontese.

Tra coloro che hanno voluto fare gli auguri via social a Boniperti c'è anche Claudio Marchisio, ex Juventus e da poco svincolatosi dallo San Pietroburgo.

La Juventus, il sogno della mia vita! Perché io avevo in quegli anni un solo desiderio: giocare una partita di serie A con la maglia bianconera. Me ne sarebbe bastata una, per essere felice per sempre.

Auguri Presidente #Boniperti! La bellezza di vivere in un mondo a colori pic.twitter.com/gkOMr4slzG — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) July 4, 2019

"La Juventus, il sogno della mia vita! Perché io avevo in quegli anni un solo desiderio: giocare una partita di serie A con la maglia bianconera. Me ne sarebbe bastata una, per essere felice per sempre. Auguri Presidente #Boniperti! La bellezza di vivere in un mondo a colori".