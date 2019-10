Marchisio dopo la rapina: "Se punti la pistola al volto di una donna sei un balordo"

Dopo la rapina subita due notti fa, Marchisio ha lanciato un messaggio: "Un sentito grazie per la vicinanza". Per fortuna, la famiglia sta bene.

Claudio Marchisio, insieme alla moglie, è stato vittima di una rapina compiuta all'interno della propria abitazione a Vinovo due notti fa. Oggi l'ex centrocampista della ha pubblicato una foto, con la famiglia al completo, per mostrare che tutti stanno bene, per fortuna.

Se entri nella casa di una persona per derubarla sei un delinquente.

Se punti la pistola al volto di una donna sei un balordo.

Se da una storia simile tutto quello che riesci a ricavarne è una battuta idiota sei un poveretto.

A tutti gli altri un sentito grazie per la vicinanza🙏 pic.twitter.com/5lJSKSDAqO — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) October 30, 2019

Questo il messaggio che Marchisio ha voluto lanciare insieme alla foto. Forse anche con qualche punzecchiatura nei confronti di qualcuno,.

Una brutta disavventura per Claudio Marchisio e forse ancor di più per la moglie. Adesso però è tutto passato, anche se lo spiacevolo ricordo resterà sicuramente nella testa ancora per molto.