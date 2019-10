Marchisio dopo la rapina: "Chi sta male può arrivare a fare questo"

Qualche giorno fa Claudio Marchisio è stato rapinato a casa sua, dove era insieme alla moglie. Ieri l'ex giocatore della Juventus ha postato una foto della famiglia, mostrando come tutti stiano bene. Oggi al 'Corriere di ' ha raccontato questa brutta esperienza.

L'ex centrocampista della rivive quei momenti drammatici, svelando cosa è accaduto dall'irruzione dei malviventi nella sua casa.

"È stata tosta, perché due pistole vere non le avevo mai viste e stavolta le avevamo puntate alla testa, ma siamo riusciti a restare lucidi. Cinque uomini sono entrati in casa nostra a Vinovo, mi chiedevano della cassaforte, ma noi non ce l’abbiamo. Non ci credevano, ma è davvero così. Allora hanno preso tutto ciò che potevano e sono andati via. Avevo paura per me, per mia moglie Roberta e ringraziavo il cielo che in casa non ci fossero i nostri figli. Erano a giocare a pallone, dovevano rientrare alle 8 accompagnati dal nonno e l’allenatore è stato il primo a insospettirsi perché non rispondevamo al telefono. Quando i rapinatori l’hanno capito hanno fatto in fretta, è stata la nostra fortuna".