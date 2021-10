L'ex centrocampista della Juve, Marchisio, ha parlato anche del rinnovo di Dybala: "I contratti andrebbero chiusi prima dell’inizio della stagione".

A due giorni dalla sfida contro la Roma di José Mourinho, l'ex centrocampista bianconero Claudio Marchisio ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport in cui ha parlato proprio della Juventus di Massimiliano Allegri.

Madama è partita un po' a singhiozzo, proprio come accaduto qualche anno fa, quando arrivò la vittoria dello scudetto in rimonta.

"È sempre complicato fare paragoni con il passato. Quello che conta è il presente. La Juve ha avuto una partenza difficile, con assenze importanti, con difficoltà nel gioco e nei risultati che, adesso, sembra che stiano andando alle spalle come dimostrano le gare giocate prima della sosta per le nazionali, sia in campionato sia in Champions. Ci sono state tante partite, anche con le nazionali, credo che aver trovato un minimo di equilibrio sia la base per ripartire bene".

Con l'addio di Cristiano Ronaldo, tocca a Paulo Dybala indossare i panni di leader tecnico della Juventus. La 'Joya' è ancora alle prese con la trattativa per il rinnovo con il club bianconero, anche se le parti si sono avvicinate molto nelle ultime settimane:

"Ha già dimostrato in passato di poter essere un leader della Juventus, anche quando era più giovane. Ha molte più partite alle spalle, sa quanto ha dato e sa quanto può dare. Lui come tanti altri. La Juve, lo scorso anno, ha vinto due trofei e se arrivano critiche, è perché la Juve vuole stare sempre in alto. Paulo, così come altri, dovranno avere grande voglia di dimostrare sul campo di poter essere competitivi oltre a un grande senso di attaccamento alla maglia. I contratti, per come la vedo io, andrebbero chiusi prima dell’inizio della stagione, ma speriamo che si chiuda il prima possibile e che sia Dybala sia la Juve possano essere felici insieme".

Una delle note liete di questo inizio di stagione della Juve è Manuel Locatelli, arrivato in estate dal Sassuolo:

"Lo osservo con grande interesse. È un ragazzo giovane, italiano, che potrà diventare importante per questa Juventus e per lo spogliatoio insieme con altri, senza dimenticare i senatori come Chiellini e Bonucci. La Juventus sta cercando di passare da un ciclo vincente a un altro. Giocatori come Manuel vanno osservati, non solo nelle prestazioni ma anche per quello che dimostrano nel quotdiano".

Marchisio parla anche di Federico Chiesa, trascinatore della Juve e della Nazionale di Mancin: un campione o ancora un progetto di campione?

"Ora è super determinante, perché la Juve sta giocando senza Dybala e Morata. Ma è super determinante perché è stato l’unico a dare la scossa alla squadra. È molto importante per questo, ma per diventare un campione non bastano solo le prestazioni, servono degli anni in cui accumuli esperienza. Ci saranno momenti in cui le giocate non gli verranno, ma sulla strada per diventare campioni, si passa anche da questi passaggi".

L'ex centrocampista chiude l'intervista con una valutazione sul ritorno di Allegri e il nuovo ciclo con alla guida il tecnico toscano: