Marchisio 'chiama' Pogba alla Juventus: "Gli dissi che stava sbagliando"

Il video in cui Pogba indossa la maglia della ha fatto sognare i tifosi bianconeri, che da sempre sperano nel ritorno del francese a .

Un'eventualita che ovviamente piacerebbe molto pure a Claudio Marchisio, ex e grande tifoso della Juventus oltre che amico di Pogba.

Tanto che, intervistato da 'Tuttosport', lo stesso Marchisio svela ora un retroscena sul trasferimento del Polpo al .

" Gli dissi che sbagliava ad andare a Manchester e che, se proprio voleva cambiare, avrebbe dovuto scegliere la . Un suo ritorno sarebbe estremamente positivo, Paul rinascerebbe nell’ambiente che più ama e che più lo coccola. E darebbe tantissimo alla Juventus, che avrebbe bisogno di uno come lui là in mezzo: è un grande professionista".

Marchisio però difende anche l'attuale centrocampo della Juventus, spesso nel mirino della critica e considerato da molti l'anello debole della squadra di Sarri.

"Negli ultimi tempi non sono usciti grandi centrocampisti, è una questione di cicli. Oggi la Juventus ha in attacco e in difesa gli elementi migliori, ma ha un eccellente centrocampo. E' stato un reparto sfortunato in questa stagione fra infortuni e defezioni. Pjanic si è portato sulle spalle tutto per mesi fino a gennaio ed è stato bravissimo. Bentancur mi piace molto e sta crescendo. Regista? Credo che sia più una mezzala, sarebbe un peccato non sfruttare il passo di cui è dotato".