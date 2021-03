Marchisio candidato a sindaco di Torino? "Assurdità"

Claudio Marchisio smentisce le voci su una presunta candidatura a sindaco di Torino: "La politia è una cosa seria, allora per favore facciamo i seri".

Nessun futuro con la fascia tricolore per Claudio Marchisio. A smentire le voci riguardanti una presunta candidatura a sindaco di Torino, è lo stesso ex centrocampista della Juve.

Quello che trovo incredibile è che debba anche rispondere a queste assurdità.

La politica è una cosa seria.

Allora per favore facciamo i seri.#Torino pic.twitter.com/GpgAuOtZyv — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) March 4, 2021

Marchisio, via Twitter, ha voluto chiarire come i rumors relativi ad un suo presunto ingresso in politica non corrispondano al vero.

"Quello che trovo incredibile è che debba anche rispondere a queste assurdità. La politica è una cosa seria. Allora per favore facciamo i seri".

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore prima della smentita 'social', Marchisio sarebbe dovuto essere l'uomo messo in prima linea dal PD per governare la città piemontese.