Marchisio e il calcio a 5: "Sogno la Champions League con la L84"

Claudio Marchisio spera un giorno di conquistare la Champions con la sua L84: "Non l'ho vinta alla Juve, in qualche modo devo portarla a casa...".

Dopo il calcio, il calcio a 5. Da qualche settimana la nuova avventura di Claudio Marchisio, dopo essersi ufficialmente ritirato qualche mese fa, si chiama L84, formazione di Volpiano (una quindicina di chilometri da ) collocata ai primi posti del campionato di A2.

Marchisio collabora fuori dal campo, non dentro. Ma sta prendendo a cuore questa nuova esperienza. Tanto che, oltre a confessare di sognare Klopp sulla panchina della Juventus, il 'Principino' rivela a 'Sportweek' anche i propri obiettivi nel futsal: la promozione in A1, ma non solo.

"Abbiamo iniziato a gestire tutta la parte social e legata all'informazione della L84, club di A2 del Torinese, con un sogno: portarla a Torino, davanti al pubblico che merita, per giocare la . Non sono riuscito a vincerla con la , in qualche modo devo portarla a casa...".

Del resto, nonostante il calcio a 5 sia considerato una sorta di fratello minore del calcio vero e proprio, il seguito è importante e le prospettive particolarmente