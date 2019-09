Marchisio e l'anti-Juventus, per ora niente Napoli: "Inter e Torino"

Chi combatterà con la Juventus per lo Scudetto? L'ex bianconero si affida alla classifica attuale per delineare il futuro.

Dopo il grande ritorno, con big match tiratissimi ed emozioni a go go, la va in pausa per due settimane. Poche sorprese nei primi due turni, con la in testa al campionato alla pari di Inte e dopo aver battuto il in una gara a dir poco rocambolesca.

Un Napoli che duellerà con Juventus e probabilmente fino all'ultimo per poter vincere lo Scudetto, sfiorato due anni fa con Sarri, ora bianconero, e lontano anni luce invece nella passata annata. Gli azzurri devono già rincorrere, a -3, ma il torneo è appena iniziato.

Altre squadre

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus che per anni ha duellato con il Napoli per la testa della classifica, ha parlato a Tuttojuve.com riguardo le avversarie Scudetto della sua ex Madama, guardando la classifica attuale e per questo non mettendo in prima fila per lo Scudetto la squadra di Ancelotti.

Ovviamente tutto in divenire, ma per ora spazio alla sorpresa in testa alla classifica: