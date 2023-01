Marchisio all'attacco: "Plusvalenze? Usate da tutte le società, sanzionata solo la Juve"

L'ex bianconero è polemico sui social dopo la decisione della Corte Federale d'Appello: "Sanzionata solo la Juve, anche se usata da tutte".

15 punti di penalizzazione in classifica. Nella serata di ieri è arrivata la stangata per la Juventus. La Corte Federale d'Appello ha accolto il ricorso della Procura FIGC guidata dal procuratore Giuseppe Chiné nell'ambito del filone sulle plusvalenze.

La giustizia sportiva ha riaperto il fascicolo in seguito alla richiesta di Chiné, dopo aver presentato ricorso supportato da nuovi capi accusatori in seguito all'indagine Prisma, e ha inflitto ai bianconeri una penalizzazione in termini di punti e inibizioni per i dirgenti bianconeri.

Nella serata di ieri è arrivata la sentenza della Corte Federale d'Appello: ben 15 punti in meno per la squadra di Allegri da sottrarre subito, con la squadra che scivola dal terzo al decimo posto.

Sono arrivate a caldo le prime reazioni del mondo dello calcio, e non solo. Tra queste c'è anche quella dell'ex centrocampista bianconero, che attraverso il suo profilo Twitter ha polemizzato.

"Dicesi plusvalènza: Nel linguaggio econ., incremento di valore, differenza positiva fra due valori dello stesso bene riferiti a momenti diversi. Da questa sera aggiungerei anche che viene sanzionata solo alla Juventus, anche se usata da tutte le società".

Un messaggio forte e chiaro da parte di Marchisio, che a chiare lettere non condivide la decisione della Corte Federale ed evidenzia quella che a suo modo di vedere è una disparità di trattamento con i bianconeri penalizzati eccessivamente.