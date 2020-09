Marchetti torna in campo: giocherà titolare dopo 22 mesi

L'assenza di Mattia Perin, che ha contratto il Covid-19, regala la grande chance all'ex Lazio e Cagliari: contro il Napoli giocherà lui.

È dalla sfida contro la Virtus Entella del 6 dicembre 2018 che Federico Marchetti non vede il campo. In mezzo, possibilità di addio, esclusioni, tanta panchina. Oggi, contro il , tornerà titolare tra i pali del . Per la prima volta dopo 22 mesi.

L'ex portiere di e , in Liguria dall'estate del 2018, aveva perso i galloni di titolare dopo sole quattro partite di campionato, rimpiazzato da Radu. Era rimasto come secondo, scalato ancha terzo in alcune occasioni, giocando in Coppa . L'ultima volta, appunto contro l'Entella, partita peraltro persa ai rigori.

Oggi contro il Napoli toccherà nuovamente a lui. Il titolare, Mattia Perin, è infatti out a causa del Coronavirus. Tocca a Marchetti, a cui Maran ha voluto dare fiducia come vice, ribadendolo anche in conferenza stampa.

"Ho grandissima fiducia in quello che farà Federico, ha un’applicazione quotidiana. Il fatto che non è tanto che non gioca è uno stimolo".

Marchetti, 37 anni, ha giocato 233 partite in , sopratutto con Lazio e Cagliari, club che gli hanno permesso di conquistare anche la Nazionale Italiana, giocando due partite al Mondiale 2010.