Marchese apre al clamoroso scenario: Balotelli nella Nazionale della Sicilia

Mario Balotelli nella Nazionale della Sicilia? Proprio così. Ad aprire al clamoroso scenario ci ha pensato Giovanni Marchese, nominato commissario tecnico della Nazionale Siciliana.

La selezione guidata da Marchese, infatti, prenderà parte ai prossimi Europei CONIFA che si disputeranno a Nizza dal 3 al 12 giugno.

L'ex calciatore del Catania sarebbe intenzionato a creare un gruppo di calciatori operando un giusto mix tra professionisti ed esponenti dei campionati regionali.

Su tutti, però, c'è un'idea decisamente allettante che stuzzica il ct: convocare Balotelli, nativo proprio di Palermo:

"Balotelli è nato a Palermo, teoricamente posso anche chiamarlo. Non so se risponderebbe alla possibile convocazione ma potrebbe rientrare nel lotto dei selezionati.”

Uno scenario a dir poco suggestivo anche se, ad oggi, pare decisamente inverosimile. E a proposito di Nazionale, Balotelli non veste la maglia dell'Italia dal 7 settembre 2018. Per lui, in azzurro, 36 presenze e 14 goal.