Marcelo vuole la Juventus e chiama Cristiano Ronaldo: può arrivare con lo sconto

Dopo l'acquisto di Mendy si intensificano le voci su un addio di Marcelo al Real Madrid, il brasiliano avrebbe chiamato più volte Cristiano Ronaldo.

Marcelo alla , ora si può. Il terzino, già vicino all'addio al lo scorso gennaio, secondo 'Tuttosport' sta davvero pensando di lasciare i Blancos per raggiungere l'amico Cristiano Ronaldo a .

Il brasiliano, classe 1988, avrebbe chiamato spesso CR7 per cercare di organizzare il suo trasferimento in e la Juventus non ha chiuso le porte a Marcelo.

La condizione necessaria però è che il Real Madrid, ormai coperto nel ruolo dopo l'acquisto di Mendy, liberi il brasiliano a prezzo di saldo. In quel caso ovviamente la Juventus ci sarebbe, eccome.

E' chiaro che l'eventuale arrivo di Marcelo toglierebbe spazio al connazionale Alex Sandro, ecco perché il terzino potrebbe finire di nuovo sul mercato. Sembra invece ormai imminente la cessione di Joao Cancelo.

Il portoghese lascerà dopo una sola stagione, a dire la verità abbastanza deludente, per trasferirsi al che verserà nelle casse della Juventus circa 50 milioni di euro.

Sacrificio necessario quello di Cancelo per realizzare una discreta plusvalenza e mettere a posto i conti, un po' stressati dall'operazione Cristiano Ronaldo.

Al posto di Cancelo la Juventus valuta varie alternative: in pole ci sarebbe Trippier del , ma Paratici segue pure Piccini del e Semedo del . Il tutto senza escludere Hysaj, pallino di Sarri e in uscita dal .