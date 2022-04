Marcelo leggendario: supera Gento, è il giocatore più titolato nella storia del Real Madrid

Mancava solo la matematica certezza, adesso c’è anche quella: il Real Madrid, imponendosi per 4-0 sul contro l’Espanyol, si è garantito quei punti che gli hanno consentito di laurearsi campione di Spagna per la trentacinquesima volta nella sua storia.

Un traguardo straordinario accompagnato da numeri leggendari. Carlo Ancelotti infatti, è diventato il primo allenatore ad essere riuscito a vincere tutti i cinque maggiori campionati europei.

Dopo aver trionfato con il Milan in Italia, il Chelsea in Inghilterra, il PSG in Francia ed il Bayern in Germania, non gli restava che la Liga, vinta alla sua seconda avventura sulla panchina dei Blancos.

Il tecnico italiano non è l’unico ad aver raggiunto un traguardo storico: Marcelo infatti è diventato il giocatore più vincente dell’intera storia del Real.

Per l’esterno brasiliano sono 24 i titoli vinti in sedici anni a Madrid, ovvero uno in più rispetto al leggendario Gento.

Per Marcelo, che è anche lo straniero con più presenze con il Real (545 con 38 goal), i titoli messi in bacheca sono: 4 Champions League, 4 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, 6 campionati, 2 Coppe del Re e 5 Coppe di Spagna.

“Se sarà il mio ultimo titolo con la maglia del Real Madrid? Questo non lo so, ma provo una felicità enorme”.

Con questo successo diventano invece 28 i titoli vinti dal Real Madrid con Florentino Perez come presidente. Un traguardo raggiunto in diciannove stagioni.