Marcelo scrive ad Alphonso Davies: "Sei una gioia per gli occhi"

Da terzino sinistro a terzino sinistro: Marcelo si congratula su Instagram con Davies dopo la strepitosa serata del canadese contro il Barcellona.

Chi è il miglior terzino del mondo? Una bella questione, specialmente dopo l'ennesima prestazione top di Alphonso Davies. E una bella lotta tra il canadese del e i vari Andy Robertson, campione d' e d'Europa, e Marcelo.

Senza animosità, però. Tutt'altro. Tanto che lo stesso brasiliano del ha scritto a Davies su Instagram dopo la spettacolare prestazione sciorinata a Lisbona contro il :

"Vederti giocare è una gioia per gli occhi!".

E via di emoji con gli occhi a cuoricino. A cui Davies ha risposto con un'altra emoji, quella con due mani in preghiera. Come dire: speriamo di proseguire su questo straordinario percorso.

Già, perché straordinario lo è davvero il percorso di un ex sconosciuto diventato il terzino sinistro più forte del mondo. Con buona pace di Marcelo, reduce da un'annata non semplicissima chiusa sì col titolo di , ma anche con l'eliminazione dalla per mano del .