Marcelo, periodo nero: non convocato dal Brasile, Juventus attenta

Marcelo non è stato convocato dal ct brasiliano Tite dopo aver perso il posto da titolare al Real Madrid. Juventus sempre vigile sul terzino.

Febbraio completamente da dimenticare per Marcelo, messo ai margini nel Real Madrid: Solari non lo ha chiamato in causa nel ritorno della semifinale di Coppa del Re persa contro il Barcellona, preferendogli il giovane della cantera Reguilón.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Un'altra bocciatura per il brasiliano che fino a questo punto ha giocato 24 delle 42 partite disputate dai 'Blancos': poco più della metà, bottino magro per uno abituato a dominare incontrastatamente sulla fascia sinistra.

L'articolo prosegue qui sotto

A tutto questo si aggiunge anche l'esclusione dai convocati del commissario tecnico Tite per gli incontri amichevoli del Brasile contro Panama e Repubblica Ceca. Presente invece il compagno di squadra Vinicius Junior, al pari del napoletano Allan e del milanista Paquetá.

Essa é a primeira convocação da #SeleçãoBrasileira no ano, para os amistosos contra Panamá e República Tcheca! #GigantesPorNatureza



🇧🇷🇵🇦 - 23/03

🇧🇷🇨🇿 - 26/03 pic.twitter.com/z9UvBvMjIY — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 28 febbraio 2019

A giocarsi un posto da titolare sull'out mancino saranno Filipe Luis e Alex Sandro. Proprio quest'ultimo potrebbe fargli spazio il prossimo anno alla Juventus, spettatrice interessata della difficile situazione creatasi attorno a Marcelo.

A favore dei bianconeri gioca la svalutazione dell'ex Fluminense, tassa obbligatoria da pagare per il Real Madrid e risultato della scelta di Solari di fare a meno di lui in buona parte degli impegni avuti finora. A fare il resto sarebbe la volontà del giocatore, ben disposto a cambiare aria per ripartire da zero.