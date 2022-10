Marcelo, James Rodriguez e tanti sogni: Olympiakos fuori dall'Europa League

Il team greco è già certo di non poter giocare la fase ad eliminazione diretta di Europa League: grande delusione dopo gli acquisti estivi.

Cocente delusione per i tifosi dell'Olympiakos. Il team greco, infatti, è già certo di non poter continuare la sua stagione di Europa League dopo appena quattro turni. Il pareggio contro il Qarabag taglia le gambe al team biancorosso, che in estate ha puntato su Marcelo e James Rodriguez.

Due acquisti importanti, sopratutto quello dell'esterno brasiliano, che hanno portato i tifosi del Pireo a sognare in grande. Invece, zero reti nella sfida di ritorno in casa del Qarabag e sei punti di distanza che significano addio alle speranze di poter continuare in Europa League.

James Rodriguez è attualmente infortunato, mentre Marcelo è subentrato solamente nella ripresa. I due acquisti potrebbero comunque continuare a giocare in Europa, ma in Conference League: il terzo posto, che porta alla retrocessione nella nuova competizione continentale è ancora possibile.

In campionato le cose vanno leggermente meglio, ma il Panathinaikos ha comunque distanziato le inseguitrici: l'Olympiakos ha messo insieme quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta, mentre i rivali non hanno sbagliato nemmeno un match.

James Rodriguez non avrebbe potuto comunque aiutare l'Olympiakos in questa prima parte di torneo, non convocabile in virtù della mancata presenza in lista: è stato infatti ingaggiato dopo la consegna. La speranza dei greci era quella di inserirlo a inizio 2023, ma al massimo il colombiano potrà esserci in Conference.

Certo, se la squadra greca riuscirà a superare il Nantes in classifica: i francesi hanno infatti due punti di vantaggio in vista delle ultime due gare. Un mondo al contrario rispetto alle previsioni dei tifosi. Sognanti e delusi.