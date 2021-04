Marcelo agli scrutini delle elezioni di Madrid: rischia di saltare il ritorno col Chelsea

Il Real potrebbe non aver il brasiliano a causa del sorteggio casuale che lo ha eletto a un seggio elettorale per le elezioni del 4 maggio.

Non è un momento facilissimo per il Real Madrid di Zinédine Zidane, che ha pareggiato quattro delle ultime cinque partite e tra una settimana si dovrà giocare un posto in finale di Champions League. Tra gli altri, forse, anche senza Marcelo.

L’assenza del terzino brasiliano non sarebbe dovuta a infortuni o squalifiche, ma a questioni ben più istituzionali. Per la precisione, le elezioni dell’Assemblea di Madrid che si terranno il 4 maggio, un giorno prima della partita di Stamford Bridge.

Secondo quanto riportato da ‘El Mundo’, Marcelo sarebbe stato infatti sorteggiato e convocato per far parte di un seggio elettorale. Dovrà essere scrutinatore. E secondo il regolamento, non potrà giocare con il Chelsea il giorno dopo.

Il Real ha già presentato ricorso adducendo motivi di lavoro ed è fiducioso che venga accolto. Al momento però non c’è stata ancora l’autorizzazione. A Valdebebas attendono, speranzosi di avere l’ok dal Comune per poter portare il terzino a Londra.

Ieri sera Marcelo ha giocato titolare, data l’assenza di Ferland Mendy, il cui rientro non sembra essere lontano: è fuori dal 14 aprile.