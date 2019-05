Marcatori Premier League, in tre sul tetto: 22 goal per Aubameyang, Mané e Salah

L'ultima giornata della Premier League regala una classifica marcatori con tre padroni, tutti e tre per altro africani: Aubameyang, Mané e Salah.

La Premier League ci ha regalato un'ultima giornata al cardiopalma. Il titolo alla fine è stato vinto dal Manchester City, che ha ribaltato il punteggio contro il , vincendo 4-1. Il ha vinto la sua partita contro il Wolverhampton ma non è bastato.

Ma non c'era in ballo solo il titolo del campionato, bensì anche la classifica marcatori, con in palio l'agoniata 'Golden boot'. Ebbene, dopo le doppiette di Sadio Mané e di Pierre Emerick Aubameyang, sono tre i giocatori che hanno concluso a pari merito in testa alla classifica, con 22 goal.

Stiamo parlando proprio di Mané, Aubameyang e Mohamed Salah. Tutti e tre i calciatori riceveranno la Scarpa d'oro della Premier League. Ben due sono del Liverpool, a dimostrare il potenziale offensivo di una squadra che non ha vinto il campionato pur totalizzando la bellezza di 97 punti.

Il terzo è dell' . Aubameyang sta trascinando la squadra anche in , dove si giocherà la finale con il , ma in Premier League i Gunners non sono riusciti a conquistare un piazzamento nella prossima .

Una curiosità non da poco, tra l'altro, è facilmente intuibile: la classifica dei marcatori della Premier League è governata da tre calciatori africani. Il primo inglese nella graduatoria è Jamie Vardi, al quinto posto, con 18 goal.