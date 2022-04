Marcano bocciato da Conceiçao: l'ex Roma non gioca da sei mesi col Porto

Dov'è finito Ivan Marcano? L'ex difensore della Roma, titolare quasi inamovibile col Porto fino a ottobre, non scende in campo ormai da sei mesi nonostante l'infortunio al piede sia definitivamente alle spalle.

Marcano ha infatti disputato l'ultima partita il 30 ottobre contro il Boavista restando in campo novanta minuti. Poi lo stop e l'operazione, necessaria per risolvere un problema al piede che si portava dietro da tempo.

Rientrato a fine gennaio, Marcano è però rimasto seduto tra panchina e tribuna senza mai essere chiamato in causa da Sergio Conceiçao che ha trovato in Mbemba la spalla ideale dell'eterno Pepe, leader inoccabile della difesa portoghese.

Marcano adesso non è peraltro neppure la prima alternativa alla coppia titolare dato che in caso di necessità a sostituire uno dei due centrali è Fabio Cardoso, segnale chiaro di come l'ex Roma (35 anni a giugno) sia ormai fuori dal progetto al Porto.