Marca - Un centrocampista per la Juventus: occhi su Thomas

La Juventus sonda il mercato dei centrocampisti: Thomas Partey intriga, l'Atletico Madrid vorrebbe però rinnovargli il contratto.

E' uno dei prodotti della 'cantera' e, se si escludono due esperienze in prestito al Maiorca e all'Almeria, la sua carriera è interamente a tinte biancorosse: Thomas Partey ha l' nel cuore, pupillo di Diego Simeone e titolarissimo del centrocampo dei 'Colchoneros'.

Una crescita esponenziale nelle ultime stagioni che ha fatto drizzare le antenne ai migliori club d'Europa, attenti ai progressi del ghanese: secondo quanto riportato da 'Marca', anche la è in lizza per l'acquisto che però non è così scontato.

Il contratto di Thomas con l'Atletico Madrid scade infatti nel 2023 e gli spagnoli avrebbero intenzione di prolungare la durata, magari con un cospicuo aumento dell'ingaggio e del valore della clausola rescissoria che attualmente ammonta a 50 milioni, cifra più che abbordabile per le pretendenti.

Altre squadre

Oltre a quello della Juventus bisogna registrare anche l'interesse di (confermato recentemente dal padre del ragazzo) e .

Queste società sanno bene che la priorità di Thomas è quella di continuare con l'Atletico Madrid e non ascolterà altre proposte fino a quando non avrà dato ai 'Colchoneros' la sua ultima parola. L'impressione, insomma, è che ci sia fiducia reciproca nel raggiungere un accordo che metterebbe fine alle voci d'addio.