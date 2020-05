Maran ricorda Barrientos: "Nelle giovanili costringeva Messi a prendere il 7"

Rolando Maran e il talento sprecato di Barrientos: "Nelle giovanili dell'Argentina aveva il numero 10 e costringeva Messi a prendere il 7".

Un talento enorme, probabilmente non sfruttato al meglio: secondo molti la carriera di Pablo Barrientos è stata nettamente inferiore a ciò che sarebbe dovuta essere. Di questo parere è anche Rolando Maran, che lo ha allenato ai tempi del Catania.

Ai microfoni di 'Sky Sport', l'allenatore italiano svela un aneddoto che risale a molti anni fa, quando il classe '85 giocava nelle giovanili dell' con sua maestà Lionel Messi:

"I migliori giocatori che ho avuto? Uno forte che non è riuscito ad esprimersi è stato Barrientos: nelle giovanili aveva il 10 e costringeva Messi a prendere il 7. Non è riuscito ad esprimere il suo potenziale, un po' per l'infortunio e un po' per il carattere particolare".

Altre squadre

Barrientos ha giocato a Catania tra il 2009 e il 2014, collezionando 93 presenze e 14 reti, senza però riuscire ad affermarsi nel nostro campionato e in generale in Europa. Subito dopo l'esperienza siciliana è tornato in patria al San Lorenzo, per poi vestire anche le maglie del Toluca e del Nacional.

Tra le tante panchine accostate a Maran c'è stata anche quella del :