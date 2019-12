Maradona e il retroscena su Messi: "L'ho visto piangere come un bambino"

Diego Maradona svela un aneddoto sui Mondiali del 2010: “Dopo il ko con la Germania ho visto Messi piangere, mentre altri cercavano un volo”.

Diego Armando Maradona e Lionel Messi si sono guadagnati, nel corso delle loro straordinarie carriere, un posto all’interno del ristretto novero di più grandi calciatori di ogni tempo.

In modi diversi e in anni diversi, sono riusciti con le loro magie a segnare le epoche nelle quali sono stati protagonisti e, sebbene ci sia il rammarico di non averli mai potuti vedere in campo insieme, comunque i loro percorsi si sono incrociati quando l’ex fuoriclasse del è stato commissario tecnico dell’ .

Maradona ha guidato dalla panchina l’Albiceleste ai Campionati del Mondo del 2010 e, parlando a TyC Sports, ha raccontato un retroscena legato a Messi e alla pesante sconfitta per 4-0 patita nei quarti di finale del torneo per mano della che sancì l’eliminazione degli argentini.