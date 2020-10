Maradona dopo l'addio al Napoli e la squalifica: la stagione 'dimenticata' a Siviglia

Tutti conoscono vizi e virtù del Maradona napoletano, i trionfi del campione e l'abisso dell'uomo. Pochi ricordano cosa accadde dopo: il Siviglia.

"Diego trasformava un mattone in qualcosa di rotondo. Era speciale, diverso. Trasmetteva calcio da tutti i pori".

Diego Armando Maradona compie 60 anni. Dentro ci sono tanti Maradona che hanno riempito stadi, giornali, televisioni, cinema, sogni. Il Maradona campione predestinato da bambino, il Maradona patrono acquisito di al fianco di San Gennaro dopo la vittoria dei due Scudetti, il Maradona dio in terra dell' vittoriosa ai Mondiali dopo aver segnato due goal leggendari all'odiata della guerra delle Falkland.

E ancora il Maradona tribuno del popolo e amico di Fidel Castro e Nicolas Maduro, il Maradona delle frequentazioni pericolose, tossico e puttaniere, il Maradona padre di tanti figli sparsi per il mondo, il Maradona obeso costretto all'intervento di bypass gastrico, il Maradona più volte in fin di vita "con un muscolo cardiaco integro solo al 38%" in conseguenza dei suoi eccessi, il Maradona allenatore di oggi, così imbottito di psicofarmaci da non riuscire neanche a rispondere alle interviste se non farfugliando con voce impastata.

E ce ne sono ancora molti altri, perchè se vivi così tante vite in una sola, raccontarle diventa impossibile anche per il biografo o il cineasta più enciclopedico. Chi scrive è stato testimone diretto del Maradona di Napoli, della liturgia domenicale della partita al San Paolo, un rito pagano in cui ogni tocco di palla di Diego - in qualsiasi zona del campo - veniva santificato da applausi di devozione, ogni giocata era in grado di suscitare un "oh" di stupore come se quello scugnizzo dal corpo tozzo l'avesse fatta per la prima volta, ogni calcio di punizione dal limite dell'area veniva celebrato col boato riservato di solito alla concessione di un rigore.

Il Maradona calciatore a Napoli, 7 anni coincisi con le due finali mondiali con l'Argentina ( '86 vinta, '90 persa), è consegnato alla storia del calcio ed anche oggi - a distanza di 30 anni - la memoria di quelle gesta è viva e nota praticamente a tutti. C'è invece un Maradona calciatore meno conosciuto, ed è quello di fine carriera, una fine cominciata ad appena 30 anni. È il 17 marzo 1991, Maradona viene sottoposto ad un controllo anti-doping dopo un Napoli-Bari finito 1-0, la domenica successiva gioca a Marassi contro la segnando su rigore il goal della bandiera in una partita persa per 4-1, poi il 29 marzo viene resa nota la positività al test del 17, per metaboliti della cocaina. Maradona lascia Napoli nella notte tra l'1 e il 2 aprile e non ci tornerà più per 14 anni, fino alla partecipazione alla partita d'addio al calcio di Ciro Ferrara nel 2005. Dopo pochi giorni viene squalificato per 15 mesi, fino al 30 giugno 1992, poi il 26 aprile viene arrestato a Buenos Aires per detenzione di droga, in un appartamento dove viene trovato mezzo chilo di cocaina. L'uomo Maradona è precipitato in un abisso da cui si riprenderà a fatica, il calciatore non tornerà mai più quello di prima.

Maradona è lontano da Napoli, ma il suo cartellino appartiene ancora al club azzurro e col passare dei mesi nel suo entourage si lavora alacremente al suo ritorno in campo. Lui di tornare sul Golfo non ha la minima intenzione: "Se non mi lasciano libero, mi ritiro dal calcio", minaccia. Corrado Ferlaino sa bene che la storia con Diego è finita irreversibilmente, i partenopei hanno già voltato pagina e il suo erede Gianfranco Zola si è preso uno spicchio del cuore dei napoletani riportando la squadra al quarto posto finale del campionato '91-'92. Ma il presidente azzurro non intende affatto regalare il campione argentino, sia pure arrugginito ma ancora giovane e con un contratto in scadenza nel giugno '93. A fine estate del 1992 - tramite l'intercessione della FIFA e del suo potentissimo boss Blatter, che lo vuole assolutamente in campo ai Mondiali americani in programma due anni dopo - si riesce a trovare un accordo per il trasferimento di Maradona nella , in un club spuntato a sorpresa e pronto a riaccogliere il Pibe de Oro nella famiglia del football mondiale: il .

Non una big del calcio spagnolo, ma un club il cui unico titolo è arrivato mezzo secolo prima e che non si piazza tra le prime 4 della Liga da oltre 20 anni. Ancora una città del Sud dopo Napoli, un'altra città che aspetta un Messia calcistico per risorgere. Pur di favorire il trasferimento si mobilita anche l'allora presidente della FIGC Matarrese: "È vero, ho parlato con Blatter e abbiamo avuto un lungo colloquio. Sono sicuro di convincere Ferlaino a cedere il giocatore, ha capito anche lui che Maradona non tornerà più a Napoli. Anche per evitare l'intervento della commissione FIFA per lo statuto del calciatore: sarebbe stato inutile. Ferlaino vuole solo la garanzia che il club spagnolo non rivenda il campione argentino a una squadra europea". E la avrà, con l'inserimento di una clausola ad hoc nel contratto di cessione. Maradona si trasferisce in cambio di 7 milioni e mezzo di dollari - a fronte di una iniziale richiesta azzurra di 14, di cui 5 dovuti dal giocatore per stipendi anticipati - cifra di cui il Napoli alla fine vedrà entrare nelle proprie casse solo 4 milioni, ancora per l'intervento della FIFA che autorizzerà il Siviglia a non versare l'intero importo.

La trattativa si sblocca a fine settembre, dopo l'ennesimo appello di Maradona.

"Se non posso debuttare a Siviglia entro il 20 settembre, lascio il calcio. Spero che questa non sia un'altra illusione. Un mese fa, il mio procuratore, Franchi, mi fece sapere che potevo considerarmi libero. Brindai con champagne. Stavolta brinderò solo sulla scaletta dell'aereo che mi porterà a Siviglia. Non si può mai prendere sul serio quello che dice Ferlaino, perché nemmeno lui sa quello che vuole. Non fosse stato per i suoi trabocchetti, sarei andato a Napoli cinque volte. I compagni, invece, li adoro: mi sono sempre stati molto vicini. Peccato che io non possa essere più il capitano del Napoli. Insieme, avremmo potuto affrontare il e le altre, da pari a pari".

Dietro la mossa Siviglia c'è un grande arterfice, una delle poche persone che in quel momento è disposto a dare credito a un Maradona che durante l'anno sabbatico in Argentina non ha certamente abbandonato le sue abitudini fatte di vizi sfrenati: Carlos Bilardo, l'allenatore dell'Argentina portata sul tetto del mondo da Diego e che ha un debito di riconoscenza nei suoi confronti inestinguibile. Bilardo spera di riuscire a ritrovare almeno una parte di quella magia che a Napoli consentì - con la sola presenza in campo di Maradona - di elevare all'istante le singole capacità di ognuno dei suoi compagni di squadra. Ma il Siviglia che si presenta ai nastri di partenza della stagione 1992-93 non ha certamente una rosa tale da competere per traguardi ambiziosi: c'è un giovane roccioso centrocampista di nome Simeone, in attacco il talentuoso croato Suker e poco altro, gente da buona classifica come Unzué, Rafa Paz e Monchu.

Dopo aver chiesto l'autorizzazione per lasciare l'Argentina al tribunale di Buenos Aires, eredità dei suoi problemi con la giustizia in patria, a Siviglia sbarca finalmente un Maradona il cui aspetto rende subito evidente la verità: dell'atleta in quel momento non è rimasto niente, eppure quell'uomo imbolsito - che dimostra molti più anni dei 32 che sta per compiere - ha ancora nei piedi e nel cuore una scintilla inspiegabile dalla ragione. Nella città andalusa si è da poco chiuso l'Expo universale, quell'anno dedicato al 500simo anniversario della partenza di Cristoforo Colombo per le Americhe dal fiume Guadalquivir. L'arrivo di Maradona riapre di fatto le celebrazioni, per un eroe moderno che fa il percorso inverso: in pochi giorni i tifosi portano il numero degli abbonamenti a 40mila, record storico per il club.

Bilardo riunisce subito la squadra prima ancora dell'arrivo del Pibe e spiega a tutti chiaramente la situazione: da quel momento è il Siviglia di Maradona, con tutti gli altri sullo sfondo.

"Signori, prenderemo Maradona. Voglio che voi capiate che Diego avrà il suo posto e noi, me compreso, un altro. Sarà lui la figura principale. Ho bisogno che capiate questo perché essere Maradona è qualcosa di molto complicato".

"La prima cosa che abbiamo fatto è stata nominarlo capitano perché nessuno poteva immaginare Maradona senza la fascia", ricorda l'ex difensore biancorosso Juan Martagón. Lo storico capitano Manolo Jimenez, una carriera intera al Siviglia, consegna dunque la fascia a Diego, sperando di replicare la fortunata mossa fatta al Napoli da Bruscolotti, che aveva ricevuto in cambio dall'argentino la promessa - mantenuta - di fargli vincere lo Scudetto. Gli allenamenti vengono spostati da Bilardo dalla mattina al pomeriggio, per intuibili motivi legati alle abitudini di vita del nuovo arrivato, non esattamente mattiniero come già accaduto a Napoli: "Sentivamo in campo il motore della macchina di Diego che arrivava. 'Eccolo', dicevamo". E del resto Maradona si era 'presentato' a Siviglia schiantando la sua Mercedes alle 2 del mattino poco dopo il suo arrivo in città.

Il Pibe esordisce da capitano del Siviglia il 28 settembre 1992, in un'amichevole contro il preceduta da un hype pazzesco. Pur fisicamente impresentabile, è il migliore in campo e guida la squadra alla vittoria per 3-1. Segna subito al suo primo match casalingo in Liga, su rigore contro il Real Saragozza, poi a dicembre sciorina una prova stellare nella vittoria per 2-0 sul . Lo spogliatoio adora Diego, descritto dai suoi compagni come sempre durante tutta la sua carriera: un generoso dentro e fuori dal campo, una presenza in squadra che è un regalo degli Dei del calcio.

Anche al Siviglia fa cose in allenamento impossibili da replicare per chiunque, trasformando in pallone gli oggetti più diversi.

"Vedeva un limone per terra e lo sollevava con il piede tenendolo fermo finché non si annoiava. C'era chi ci provava quando Diego non c'era. Era impossibile - il racconto incantato dell'ex compagno Rafa Paz - Trasformava un mattone in qualcosa di rotondo. Era speciale, diverso. Lo si vedeva anche negli scambi. Ogni pallone veniva controllato e restituito in modo diverso. Trasmetteva calcio da tutti i pori".

Il club andaluso organizza due tour internazionali per ammortizzare parte del costo dell'operazione Maradona, incluso l'attesissimo ritorno in Argentina per giocare contro il Boca.

"Quando siamo arrivati ​​a Buenos Aires c'erano persone appese ai lampioni, non avevo incontrato il fanatismo finché non l'ho visto lì. Andammo in per giocare col e non potevamo lasciare l'aeroporto - ricorda il difensore Prieto, all'epoca 21enne e immerso in un sogno - Ero cresciuto guardando Maradona vincere la Coppa del Mondo e lo avevo lì, come mio compagno".

In quel Siviglia il secondo portiere è tale Ramón Rodríguez Verdejo, meglio conosciuto come Monchi, futuro deus ex machina del grande Siviglia plurivincitore dell' e transitato meno gloriosamente anche da come Direttore Sportivo. Tra Diego e Monchi nasce un grande legame.

"Poter stare nello stesso spogliatoio di Maradona è stato un sogno, ha reso tutto facile sin dal primo giorno. Diego era un buono. Buono soprattutto con le persone vicine a lui. La prima volta che l'ho visto pensai 'chissà se mi saluterà, chissà se mi parlerà'. Io ero stato uno degli ultimi ad arrivare nello spogliatoio del Siviglia, ero secondo portiere e con lui nacque un rapporto magnifico. Scoprii che era una bellissima persona. Da noi non è mai stato al 100%, ma ha mostrato un calcio che ha incantato tutti. Una volta, durante una passeggiata a , indossai un Rolex falso e quando Diego scoprì che si trattava di un'imitazione mi invitò a casa sua per darmi un Cartier. 'Ecco, adesso hai un bell'orologio - mi disse - non devi indossarne uno falso'...".

I regali di Diego ai compagni erano frequenti, faceva guidare loro i suoi macchinoni, c'erano cene e feste fino alle ore piccole, perfino con cantanti argentini che si esibivano a casa sua: "È stata gioia e felicità - ha raccontato Diego Simeone - L'arrivo di Maradona al Siviglia in quel momento è stato un passo molto importante, un momento importante per la squadra. Molti dei ragazzi si sono sentiti protetti da lui. Ci ha fatto crescere e sono grato per i tempi che ho vissuto a calcio con Maradona".

Davor Suker è uno che vincerà la col Real Madrid e sarà capocannoniere dei Mondiali del 1998, insomma parliamo di qualcuno che nel calcio ha lasciato una traccia importante, eppure quando parla di Maradona, anche del Maradona crepuscolare di Siviglia, sembra descrivere un alieno.

"Da bambino guardavo Diego in televisione nella mia stanza. Improvvisamente mi sono ritrovato a condividere con lui colazione, allenamento e spogliatoio. Speravo che mi insegnasse qualcosa e poi, finalmente, mi ha chiamato. Mi ha detto: 'Non voglio che tu corra ai lati del campo o altrove. Abbassa la testa, corri verso il portiere e te la darò lì'. Pochissimi giocatori al mondo possono dirlo, ma lui era uno di quelli. Se guardate i miei goal al Siviglia, sono sempre venuti allo stesso modo. È qualcosa che rimarrà con me per sempre".

A fine stagione saranno ben 12 gli assist di Maradona, che al termine del girone di andata guida la squadra al quinto posto in classifica, un vero miracolo considerato il roster a disposizione di Bilardo. Il carisma e la personalità di Diego, per non parlare dei palloni messi docilmente sui piedi dei compagni, innalzano il rendimento di ognuno di loro a livelli altissimi. Ma dietro l'angolo c'è il lato oscuro di Maradona, che spacca in due la stagione degli andalusi. Siamo a febbraio del 1993 e se fino a quel momento le voci su una condotta non esattamente irreprensibile fuori dal campo erano state attutite dai risultati della squadra, la decisione di Maradona di partire per l'Argentina per giocare entrambe le partite amichevoli che sanciscono il suo ritorno nell'Albiceleste - dopo due anni e mezzo di assenza - fa infuriare il club, che gli aveva dato il permesso per un solo match e pretendeva massima dedizione alla causa nel rush finale per cercare di raggiungere la qualificazione alle coppe europee.

Da quel momento il feeling tra Maradona e il Siviglia si rompe, la sua presenza agli allenamenti diventa sempre più rada, i chili in sovrappeso aumentano, così come le uscite quando cala il buio. Viene beccato dalla polizia a sfrecciare di notte in Porsche a tutta velocità. Addirittura il club andaluso assolda un investigatore privato per costruire un dossier che a fine stagione sarà l'appiglio con cui il Siviglia si rifiuterà di pagare una cospicua parte di ingaggio a Maradona. La fine di tutto è alla penultima giornata, ultima gara in casa per la squadra biancorossa, un 1-1 col Burgos. Perfino Bilardo scarica Maradona, sostituendolo ad inizio secondo tempo e ricevendone in cambio una serie di insulti. Il Siviglia finisce settimo in classifica, 5 posizioni più su dell'anno precedente, ma è la prima squadra fuori dalle coppe. Maradona chiude con 5 goal in aggiunta ai 12 assist, in 26 presenze nella Liga.

Alla fine il gran ritorno di Maradona non è andato come si sperava e come pareva possibile nei primi mesi. Tra il Siviglia e il giocatore volano anche gli stracci, oltre ai soldi non pagati dal club e reclamati da Diego. "Non può giocare neanche a golf", sentenzia tagliente il vice presidente José María del Nido. Il Pibe lascia Siviglia il 23 giugno 1993 e torna in Argentina: è finita anche in Andalusia.

Eppure, pur non portando titoli in bacheca, il Maradona 'dimenticato' di Siviglia è stato una gioia per gli occhi di chi lo ha visto giocare e un onore da conservare a vita per i suoi compagni: "Non abbiamo vinto nulla, ma giocare al fianco di Maradona è stato come vincere un trofeo. Diego ci ha dato tutto. È stato un anno bellissimo. Si allenava per dimagrire, ma soffriva alle caviglie, anche per le entrate dure che gli facevano". Dimenticato no, non da chi ha visto, toccato, respirato Diego Armando Maradona.