Come vedere e quando esce la serie tv su Maradona

Su Amazon Prima dal 29 ottobre la docuserie dedicata a Diego Armando Maradona: un viaggio nella vita personale e professionale del 'Pibe de Oro'.

Non solo la Champions League in diretta. Su Prime Video, piattaforma di Amazon, sempre più calcio. Dai documentari sulle grandi leggende del calcio ai miti del pallone romanzati grazie alle serie tv. Tra queste, quella su Diego Armando Maradona. Sbarca 'Maradona: sogno benedetto'.

Maradona, scomparso nel 2020, è per milioni di persone il più grande calciatore della storia, di certo quello che ha maggiormente mobilitato il popolo argentino, icona assoluta dello sport in Sudamerica, più di Messi e Pelè, ad esempio.

QUANDO ESCE MARADONA: SOGNO BENEDETTO?

La serie tv su Maradona arriva su Prime venerdì 29 ottobre 2021, nelle prime ore della mattinata. Il 28 dello stesso mese l'argentino avrebbe compiuto 61 anni. Sarà disponibile in 240 paesi di tutto il mondo, compresa ovviamente l'Argentina e l'Italia, le due grandi patrie del Pibe.

GLI EPISODI DI MARADONA: SOGNO BENEDETTO

Non tutti i dieci episodi della serie arriveranno il 29 ottobre, che vedrà disponibili solamente i primi cinque. Il 6 e il 7 novembre usciranno una settimana dopo e via via gli ultimi tre episodi ogni venerdì del mese.

29 ottobre: episodi dall'1 al 5;

5 novembre: episodi 6 e 7;

12 novembre: episodio 8;

19 novembre: episodio 9;

26 novembre: episodio 10.

CHI INTERPRETA MARADONA?

Saranno tre attori a interpretare Diego Armando Maradona nella serie tv di Prime. Nazareno Casero, attore 35enne argentino, sarà El Pibe da giovane, mentre Nicolás Goldschmidt sarà Maradona adolescente. Juan Palomino è invece stato scelto per portare il personaggio negli ultimi anni di vita.

DI COSA PARLA MARADONA: SOGNO BENEDETTO?

La serie tv ripercorrà tutta la storia di Maradona, dall'infanzia povaera a Buenos Aires fino alla conquista dei Mondiali e ai titoli col Napoli, dove ha vissuto la parte calcistica più importante della sua carriera coi club, in positivo e in negativo.

Ci sarà spazio anche per l'ultima parte della sua vita lontana da calcio professionistico, nella rinascita, nella vita privata, nella carriera da allenatore, tra l'altro anche con la stessa rappresentativa argentina. La serie è stata girata tra Argentina, Spagna, Italia, Uruguay e Messico.

COME VEDERE LA SERIE TV SU MARADONA IN TV E STREAMING

La serie tv 'Maradona: sogno benedetto', verrà trasmessa in esclusiva da Prime Video, la piattaforma di Amazon produttrice.

Basterà utilizzare smart tv compatibili con l’apposita app oppure su tutte le tipologie di televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora dispositivi come Google Chromecast o Amazon Firestick.

In alternativa basterà seguire la serie in streaming sull'app di Prime disponibile per cellulari e tablet o ancora collegandosi al sito di Prime tramite pc e computer.