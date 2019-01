Maradona scomparso? L'avvocato rassicura tutti: "Rimarrà ai Dorados"

Un vero e proprio 'caso Maradona', quello che si è creato in Messico nella giornata odierna. Il Pibe de Oro questa mattina non si è infatti presentato alla ripresa degli allenamenti dei suoi Dorados, senza dare alcun preavviso.

L'assenza del tecnico argentino ha così destabilizzato l'intero ambiente, con i media locali che hanno iniziato a parlare di un Diego Armando Maradona 'scomparso'. Le prime spiegazioni sono state quelle di una rottura tra l'ex giocatore del Napoli e la dirigenza dei Dorados a causa di alcuni problemi legati al rinnovo del suo contratto.

Dall'Argentina sono rimbalzate poi le voci relative a un diverbio tra Maradona e il club per colpa dell'addio di Luis Isla, uno dei suoi uomini di fiducia.

A rompere il silenzio e a chiarire la situazione è stato cosi l'avvocato dell'ex CT dell'albiceleste, Matias Morla, tramite un post pubblicato sul proprio profilo Twitter.

"Diego Maradona continuerà ad allenare i Dorados di Sinaloa per tutta la stagione. Dopo essersi sottoposto ad alcuni esami medici di routine in Argentina, si riunirà alla squadra per gli allenamenti".